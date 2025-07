Flamengo regulariza Emerson Royal, que pode estrear contra o Atlético-MG

O nome do lateral-direito Emerson Royal, reforço do Flamengo nesta janela de transferências, apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. Diante deste cenário, o jogador já pode estrear com a camisa rubro-negra. A primeira partida de Royal pelo time carioca pode ser na próxima quinta-feira, quando a equipe de Filipe Luís encara o Atlético-MG pela Copa do Brasil.

Emerson Royal teve seu primeiro contato com a torcida no Maracanã, no último domingo (27), e será apresentado oficialmente à imprensa na tarde desta terça-feira (29), no Ninho do Urubu. Agora, a decisão sobre sua primeira partida está nas mãos do técnico Filipe Luís.

(Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Apresentação à torcida no Maracanã

No último domingo (27), o torcedor rubro-negro teve o primeiro contato com o reforço. Emerson Royal foi apresentado no gramado do Maracanã antes da partida contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão, e foi muito celebrado pelos flamenguistas presentes no estádio. Em poucas palavras, o lateral resumiu a emoção do momento:

— Um dia eu sonhei com esse momento — afirmou.

O desafio pela Copa do Brasil: Flamengo x Atlético-MG

O Flamengo enfrenta o Atlético-MG pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida acontece na próxima quinta-feira (31), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã.

