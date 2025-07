A tarefa árdua do Besiktas em remontar sobre o Shakhtar Donetsk, pela Europa League, não é impossível para o técnico Ole Gunnar Solskjaer. O comandante da equipe turca, em entrevista coletiva, apontou os caminhos para a virada, em duelo que você acompanha ao vivo com exclusividade do Lance! no YouTube.

- O importante para nós amanhã será marcar o primeiro gol. Analisamos o Shakhtar. Temos que encontrar dois gols, e para isso, precisamos mostrar nossos pontos fortes nesta partida. Trabalhamos duro nessa semana. A primeira parte do confronto acabou, e agora vamos para a segunda parte. Marcar o primeiro gol é crucial; é uma questão de vida ou morte - declarou o treinador, em entrevista coletiva que antecede o embate.

Entre as baixas dos turcos, Gedson Fernandes foi vendido entre um confronto e outro. O meio-campista, titular na ida, deixou Istambul para acertar com o Spartak Moscou, e a diretoria deve correr atrás de reposições nas próximas semanas.

- O Gedson saiu muito emocionado, algo que sempre lembrarei. Apesar de saber que estava saindo, ele jogou muito bem na semana passada. O Kartal (Yilmaz) entrou, o João Mário está lá, e eles têm um tipo de jogo diferente do Gedson. Acho que vamos trazer outro atleta para substituí-lo. Ainda estamos de olho no mercado para melhorar nosso elenco. O presidente já demonstrou grande ambição, os jogadores também, e para mim, como treinador, isso é bom para o ânimo da temporada - afirmou Ole.

👀 Do que o Besiktas precisa para eliminar o Shakhtar?

Para se manter vivo na Europa League, o time das "Águias Negras" precisará vencer por pelo menos três gols de diferença. Dois tentos de distância com triunfo dos turcos, por outro lado, conduz o duelo à prorrogação, e se necessário, aos pênaltis.

A bola rola para Shakhtar Donetsk e Besiktas às 15h (de Brasília), no Estádio Municipal Henryk-Reyman, em Cracóvia (POL). O Lance! fará a transmissão com imagens de maneira exclusiva para o Brasil, ao vivo no YouTube a partir de 14h.

