Europeus reagem à derrota de João Fonseca em Toronto: ‘Nunca vi’

Em sua primeira partida desde que parou na terceira rodada de Wimbledon, no último dia 4, João Fonseca perdeu nesta segunda-feira no Masters 1000 de Toronto, no Canadá. A partida contra o australiano Tristan Schoolkate, 103° do mundo, virou assunto entre os europeus.

continua após a publicidade

O brasileiro perdeu o primeiro set no tiebreak por 7/6 (5) e o segundo set por 6/4. João se despede na primeira rodada do torneio, e agora deve um tempo sem entrar em quadra.

➡️João Fonseca perde na estreia de Toronto e vai sair do top 50

Imediatamente após a partida, muitos europeus que estavam acompanhando a estreia de João Fonseca foram às redes sociais manifestar sua opinião. Alguns criticaram o brasileiro, outros ressaltaram a pouca idade para justificar a derrota. Veja abaixo.

continua após a publicidade

Veja a reação dos europeus com a derrota de João Fonseca no Masters 1000 de Toronto

"Nunca vi o João Fonseca jogar tão mal na minha vida"

"Mano, como o João Fonseca é tão badalado só porque tem muitos fãs? O cara é mediano"

"João Fonseca está sendo verificado por Tristan Schoolkate quanto a fraudes. Schoolkate não é uma boa jogadora de tênis. Fonseca deveria vencer esta partida"

"Uma grande surpresa na R1 do Masters de Toronto: o qualifier Tristan Schoolkate, classificado fora do Top 100, acaba de derrotar João Fonseca em sets diretos. É a primeira vez que Schoolkate vence um jogador do Top 50. Fonseca infelizmente ainda não correspondeu às expectativas"

continua após a publicidade

Como foi a derrota do brasileiro?

Schoolkate começou o jogo confirmando o serviço de zero. Logo em seguida, o número 1 do Brasil salvou o primeiro break da partida. O australiano, que não teve o serviço ameaçado nessa parcial, sacou e fez 6/5. João Fonseca confirmou novamente, em seguida, e o set foi para o tiebreak. O carioca começou o desempate com um minibreak, mas o rival deu o troco no ponto seguinte: 1/1. Sem outro minibreak, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira sacou e fez 3/3. Mas, sacando em 4/5, o brasileiro cedeu outro minibreak, com um erro não-forçado na rede. O australiano ainda desperdiçou o primeiro set point, mas fechou o tiebreak em 7/5.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

João Fonseca começou o segundo set confirmando o serviço, e o adversário fez o mesmo na sequência. No terceiro game, o australiano conquistou a primeira quebra da partida. Em seguida, sacou e abriu 3/1. O brasileiro sacou e diminuiu a vantagem do rival para 3/2. Dois games depois, reduziu a desvantagem para 4/3. O número 1 do Brasil também sacou e diminuiu a vantagem do rival para 5/4. No entanto, no game seguinte, Schoolkate, que não teve o saque ameaçado em nenhum momento do jogo, fechou a partida, sem sustos.