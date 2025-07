Stephen Curry critica estrutura salarial da NBA: ‘Somos mal pagos’

Stephen Curry não está de acordo com a estrutura salarial da NBA. O armador do Golden State Warriors questionou como o atual Acordo Coletivo de Trabalho (CBA) da liga distribui os rendimentos entre atletas e franquias. De férias da liga norte-americana, a declaração aconteceu durante entrevista ao canal "Complex Sports".

— Acho que, por conta da forma como a CBA (Acordo Coletivo de Trabalho da NBA) é estruturada no momento, não podemos participar da equidade. Essa é uma questão importante, porque é uma parceria com a propriedade. É uma parceria com a liga, e estamos com uma receita de curto prazo — declarou o atleta durante a conversa.

O Acordo Coletivo estabelece as diretrizes para o funcionamento da liga. O documento representa um contrato formal entre proprietários das franquias e jogadores, o que determina limites salariais, regras para transferências e contratos. O CBA também define direitos e deveres das equipes e atletas, incluindo benefícios de saúde e garantias trabalhistas.

Curry argumenta que existe desproporção entre os salários dos jogadores e os lucros obtidos pela liga. Para o armador, o problema central está na impossibilidade dos atletas participarem da valorização patrimonial das franquias durante sua carreira ativa.

— Os números parecem absurdos, mas o que a liga está fazendo, seja qual for a área com a qual você queira comparar, até agora é provavelmente dez vezes maior. Então, a ideia de que não podemos participar da equidade enquanto jogamos é parte do motivo pelo qual eu diria que sim, somos mal pagos — explicou o jogador.

O próprio Curry receberá mais de US$ 59 milhões de salário como jogador do Golden State Warriors na próxima temporada. Este valor equivale a aproximadamente R$ 330 milhões, na cotação atual. Além disso, o armador deve concluir uma extensão contratual que elevará seus rendimentos anuais para US$ 62,6 milhões de dólares, cerca de R$ 350 milhões.

O posicionamento do jogador destaca uma discussão sobre a distribuição de rendimentos no ecossistema da NBA. Na liga desde 2009, Stephen Curry questiona se o atual modelo do Acordo Coletivo de Trabalho proporciona uma divisão justa dos lucros entre atletas e organizações da principal liga de basquete do mundo.

Curry teve maior salário da última temporada da NBA

Até o momento da lista, vale destacar, as surpreendentes trocas da última janela de transferências ainda não tinham acontecido. No ranking divulgado pelo portal "Basketball Reference", Stephen Curry, que continua no Golden State Warriors, recebeu cerca de 55,7 milhões de dólares (R$ 318 milhões) pela última temporada na NBA. Assim, o armador se isolou no topo do ranking entre os salários dos companheiros.

Logo em seguida, para completar o "pódio", o sérvio Nikola Jokic, grande nome do Denver Nuggets, e o camaronês Joel Embiid, do Philadelphia 76ers, irão receber também uma bolada. Para a atual temporada, os pivôs ganharão 51,4 milhões de dólares (R$ 293 milhões) e estão entre os mais bem pagos na NBA.

Stephen Curry – Golden State Warriors – R$ 318 milhões (55,7 milhões de dólares) Nikola Jokic – Denver Nuggets – R$ 293 milhões (51,4 milhões de dólares) Joel Embiid – Philadelphia 76ers – R$ 293 milhões (51,4 milhões de dólares) Kevin Durant – Phoenix Suns – R$ 291 milhões (51,1 milhões de dólares) Bradley Beal – Phoenix Suns – R$ 286 milhões (50,2 milhões de dólares)