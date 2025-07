Roma x Cannes: onde assistir, horário e provavéis escalações

Roma e Cannes se enfrentam nesta quarta-feira (31), às 13h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, na Itália, em amistoso internacional de pré-temporada. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN4 (canal fechado) e pelo Disney+ (streaming). ➡️Jogo com transmissão no Disney+ via ESPN, sem custo adicional para os assinantes



A Roma chega embalada após vitória por 1 a 0 sobre o Kaiserslautern, da segunda divisão alemã, em seu primeiro teste da pré-temporada. A equipe agora é comandada por Gian Piero Gasperini, ex-Atalanta, e busca ganhar ritmo antes do início da Serie A 2025/26.

O Cannes, por sua vez, vem de derrota por 3 a 2 para o Bordeaux. O time francês disputa a quarta divisão nacional e segue se preparando para a temporada. A equipe treinada por Damien Ott tenta mostrar competitividade mesmo contra adversários de maior nível técnico.

Tudo sobre o amistoso entre Roma e Cannes (onde assistir, horário, escalações e local):

ROMA X CANNES

AMISTOSO INTERNACIONAL — PRÉ-TEMPORADA 2025

📆 Data e horário: quinta-feira, 31 de julho, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Olímpico de Roma, em Roma (Itália)

👁️ Onde assistir: ESPN4 (TV fechada) e Disney+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Roma (Técnico: Gian Piero Gasperini)

Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch; Cristante, Kone, Angeliño; Soulé, Pisili e Ferguson

Cannes (Técnico: Damien Ott)

Vanni; Smith, Abderrahmane, Pichaud, Corchia; Ndiaye, C. Gonçalves, Hafidi; Abbas, Doumbouya e Blanc

Roma x Cannes em amistoso de pré-temporada (Arte: Lance!)

