O Real Madrid decidiu blindar Diego Aguado, um dos nomes mais promissores de sua base. O zagueiro de 18 anos foi alvo de diversos clubes europeus nesta janela, incluindo o Borussia Dortmund, que apresentou uma oferta próxima a 3 milhões de euros. Parma e outras equipes também manifestaram interesse. A resposta do clube espanhol, no entanto, foi clara: Aguado não está à venda.

Segundo o jornal "Marca", o jogador é considerado estratégico para o futuro do time. Ele permanecerá no Castilla, onde será capitão sob o comando de Álvaro Arbeloa – novo técnico do clube –, e seguirá sendo observado de perto por Xabi Alonso, técnico da equipe principal. Durante o Mundial de Clubes, o jovem já fazia parte do radar do comandante.

Diego Aguado tem futuro promissor no Real Madrid

Aguado é visto internamente como um nome-chave caso haja qualquer saída inesperada no elenco principal. Polivalente, ele pode atuar como zagueiro ou lateral-esquerdo, o que aumenta seu valor tático para o elenco. Sua presença garante ao Real uma reposição imediata em caso de necessidade na defesa, especialmente com o futuro incerto de nomes como Alaba e Rüdiger.

Diego Aguado em ação pelo Real Madrid, na Copa do Rei (Foto: Reprodução/Instagram)

O zagueiro já participou de treinamentos com os profissionais, estreou na Copa do Rei contra o Deportivo Minera em janeiro e vem ganhando espaço gradualmente. Ainda segundo o Marca, ele também foi um dos nomes destacados por Davide Ancelotti em uma lista especial dos talentos da base do clube, entregue à comissão técnica no início da temporada passada.

– Poucos jogadores melhor representam os valores da base do Real Madrid. Talento, dedicação, mentalidade, esforço e vontade de evoluir todos os dias – afirmou Arbeloa após sua estreia pelo time principal.

