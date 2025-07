FC Cincinnati x Monterrey: onde assistir, horário e prováveis escalações

Monterrey e FC Cincinnati se enfrentam nesta quinta-feira (31), às 20h (de Brasília), no TQL Stadium, em Cincinnati (EUA), pela 1ª rodada da fase de grupos da Leagues Cup. A partida terá transmissão ao vivo pela Apple TV, por meio do pacote exclusivo MLS Season Pass (streaming).

O Monterrey inicia sua campanha na Leagues Cup sob o comando do técnico Domènec Torrent, ex-assistente de Pep Guardiola e ex-Treinador do Flamengo e Atlético de San Luis. O clube mexicano teve uma sequência mista após o Mundial de Clubes, com derrota por 3 a 0 para o Pachuca, mas busca estabilizar o elenco após vitórias por 1 a 0 sobre o San Luis e 3 a 1 sobre o Atlas, na liga mexicana

Ficha Técnica CIN MON Primeira fase League's Cup Data e Hora TQL Stadium, em Cincinnati (EUA) Local TQL Stadium, em Cincinnati (EUA) Árbitro Onde assistir AppleTV

O FC Cincinnati vive excelente fase: venceu seis dos últimos oito jogos, empatou um — inclusive com o Inter Miami do Messi — e perdeu apenas uma vez, diante do Columbus Crew. A equipe é atualmente vice-líder da MLS (Conferência Leste), um ponto atrás do Philadelphia Union.

Tudo sobre o duelo entre Monterrey e FC Cincinnati pela Leagues Cup (onde assistir, horário, escalações e local):

MONTERREY x FC CINCINNATI

1ª fase — Leagues Cup 2025

📆 Data e horário: quinta-feira, 31 de julho, às 20h (de Brasília)

📍 Local: TQL Stadium, em Cincinnati (EUA)

👁️ Onde assistir: Apple TV (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Monterrey (Técnico: Domènec Torrent)

Mele; Medina, Sergio Ramos, Guzmán; Chávez, Torres, Rodríguez, Arteaga; Berterame, Canales, Corona

FC Cincinnati (Técnico: Pat Noonan)

Celentano; Yedlin, Engel, Robinson, Miazga, Orellano; Evander, Anunga, Bucha; Kamara, Valenzuela

Monterrey x Cincinnati pela League's Cup (Arte: Lance!)

