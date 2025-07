Jornal espanhol trata contratações do Flamengo como ‘favor’ ao Atlético de Madrid

Um dos principais jornais espanhóis, o "Marca" tratou as contratações de Samuel Lino e Saúl como favores do Flamengo ao Atlético de Madrid. Os dois jogadores não estavam nos planos de Diego Simeone para a próxima temporada, mas encontraram espaço no Rubro-Negro.

No caso do meia, o Atlético de Madrid já havia emprestado Saúl na última temporada para o Sevilla. Os colchoneros conseguiram abrir espaço na folha de pagamento, uma vez que o jogador abriu mão de parte do que lhe era devido, enquanto o Flamengo compensou parte do salário do atleta.

Por outro lado, Samuel Lino ocupava um lugar dentre os extracomunitários do elenco, e sua do Atlético de Madrid para o Flamengo permitiu a inscrição de Thiago Almada. O argentino chega para ocupar uma das três vagas para estrangeiros ao lado de Nahuel Molina e Gallagher.

O jornal espanhol ainda destaca o lucro do Atlético de Madrid de quase três vezes mais em relação ao que investiu na compra de Samuel Lino. O brasileiro foi vendido ao Flamengo por 25 milhões de euros (R$ 160,6 milhões).

Filipe Luís, do Flamengo, leva crédito por "ajudar" Atlético de Madrid

O treinador Filipe Luís levou os créditos por "ajudar" o Atlético de Madrid com a contratação de "dois problemas para sua ex-equipe", como diz o "Marca". O comandante é tratado como um dos principais ídolos da era de Diego Simeone.

