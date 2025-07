Rivais reagem à fala de Samuel Lino no Flamengo: ‘Se queimando’

O Flamengo anunciou a chegada de Samuel Lino, atacante de 25 anos, na noite desta terça-feira (29). No mesmo dia, o jogador deu uma entrevista à Flamengo TV, e uma fala dele sobre a estrutura do Rubro-Negro repercutiu entre os rivais.

Contratação mais cara da história do clube, o atacante se mostrou impressionado com o Centro de Treinamento da equipe e, assim como o companheiro Saúl Ñíguez, colocou o CT acima do utilizado pelo Atlético de Madrid.

— Muito boa a estrutura, fantástica. É nível europeu, muito mais ainda. Não sabia que a academia era tão grande, gostei bastante. O Atlético está em uma fase de mudança na parte de estrutura, estão criando uma cidade esportiva e tudo. Hoje, sim, o Flamengo é melhor que o Atlético de Madrid. A estrutura, o tamanho, o campo, tudo é maior que o Atlético de Madrid — afirmou o camisa 16 em entrevista à "Flamengo TV".

Os rivais imediatamente foram às redes sociais para comentar sobre a fala de Samuel Lino, do Flamengo. Veja abaixo.

Veja a reação dos rivais com a fala de Samuel Lino, do Flamengo

Veja outras falas do jogador na chegada ao Rubro-Negro

Sobre a decisão de sair da Europa e retornar ao Brasil para jogar no Rubro-Negro, Samu destacou o tamanho do clube e a boa proposta que recebeu. Ele citou ainda o técnico Filipe Luís e o diretor de futebol, José Boto, como pontos positivos para a escolha e diz que sonha em conquistar títulos com o Manto Sagrado.

— Quando um clube gigantesco te faz uma proposta boa, é difícil você falar não. Já tem o peso de ser gigantesco, torcida, a cidade, tudo. Então, foi a mão do Filipe, do Boto também. Toda a minha família e meus empresários, todos estivemos de acordo em aceitar essa proposta, que seria bom voltar para casa e estar perto da família — declarou Lino

— Vim para o Flamengo porque é um clube que luta por títulos. Meu objetivo e sonho é ganhar títulos com a camisa do Flamengo — completou.

Samuel Lino também definiu seu estilo de jogo. Segundo o atacante, ele pode contribuir com jogadas individuais e jogadas de associação.

— Posso ajudar muito com jogadas individuais, com dribles, um contra um, tabelas. Gosto muito nesse jogo associativo de tabela. Acho que posso ajudar muito o Flamengo nisso — disse o reforço rubro-negro.