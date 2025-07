O Barcelona oficializou, nesta quarta-feira (29), um acordo de patrocínio com o governo da República Democrática do Congo (RDC). A parceria, válida até 2029, renderá ao clube catalão 10 milhões de euros por temporada – cerca de R$ 64,1 milhões anuais – totalizando 40 milhões de euros ao longo de quatro anos.

A marca “RD Congo – Cœur de Afrique” (Coração da África) será estampada nas costas dos uniformes das equipes profissionais do Barcelona a partir da próxima temporada. Além do aporte financeiro, o contrato prevê um pacote de ações sociais e esportivas, com foco no desenvolvimento de jovens atletas congoleses.

Parceria entre RD Congo e Barcelona não é apenas patrocínio

O acordo firmado entre o Barça e o governo congolês vai além do patrocínio tradicional. O clube se comprometeu a contribuir com a formação esportiva de crianças e adolescentes por meio das “Academias Barça”, com programas que envolvem, além do futebol, modalidades como basquete, handebol, futsal e hóquei sobre patins. Também haverá capacitação de treinadores locais através do Barça Innovation Hub, com foco em metodologia, ciência do esporte e organização técnica.

Lamine Yamal em ação no amistoso de pré-temporada, pelo Barcelona (Foto: JIJI PRESS / AFP)

A parceria ainda contempla a criação da “Casa da RDC” dentro do Camp Nou, que servirá como espaço de promoção cultural e esportiva do país africano. A proposta é transformar o estádio do Barcelona em uma vitrine para divulgar a diversidade, a história e os valores da RDC ao público europeu.

– Este acordo representa um compromisso compartilhado para fomentar o desenvolvimento multiesportivo na República Democrática do Congo e, como parte desta colaboração, o clube contribuirá para enriquecer a formação dos jovens atletas do país, transmitindo seu ecossistema de valores – destacou o comunicado oficial do Barcelona.

A República Democrática do Congo também tem acordos de patrocínio com Monaco e Milan, que devem seguir iniciativas semelhantes. Segundo o ministro congolês do Esporte, Didier Budimbu, as parcerias buscam criar uma rede internacional de cooperação esportiva, cultural e econômica.

