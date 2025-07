Paquetá marca e comanda vitória do West Ham sobre o Everton

Com direito a gol de Lucas Paquetá, o West Ham venceu o Everton por 2 a 1 em amistoso, nesta quarta-feira (30), nos Estados Unidos. Os Toffees abriram o placar com Gueye, mas o brasileiro deixou tudo igual na reta final do primeiro tempo. Na etapa final, o camisa 10 foi responsável por iniciar a jogada que culminou no gol de Füllkrug, que selou o triunfo dos Hammers.

Como foi a partida entre West Ham e Everton?

O West Ham iniciou o jogo com mais volume e assustou o Everton nos primeiros segundos com Marshall sendo acionado livre de marcação e batendo para defesa de Travers. Na sequência, em uma cobrança de falta, Ward-Prowse tirou tinta da trave. No entanto, os Hammers vacilaram com Kilman errando um passe no meio de campo, Armstrong arracando até a entrada da área e servindo Gueye, que bateu de primeira e abriu o placar para os Toffees aos 16 minutos. A equipe de Graham Potter respondeu com uma boa finalização de Irving de fora da área para grande defesa de Travers. E aos 41 minutos, Lucas Paquetá aproveitou uma falha bizarra de Travers tentando cortar um escanteio e finalizou de carrinho para empurrar a bola para o fundo das redes e empatar o duelo.

Na segunda etapa, o duelo começou morno, mas o West Ham conseguiu virar a partida após boa roubada de bola de Paquetá, que deixou para Füllkrug avançar no campo ofensivo e bater cruzado para balançar as redes aos 18 minutos. Na bola parada, os Hammers chegaram com perigo com Wan-Bissaka aproveitando uma bola na diagonal da pequena área, mas finalizando pelo lado de fora da rede. Na reta final, Orford aproveitou um corte errado da defesa do Everton, limpou a marcação e bateu para boa defesa de Travers.

O que vem por aí para West Ham e Everton?

Na sequência da pré-temporada, o West Ham encara o Bournemouth, no domingo, às 15h (de Brasília). No mesmo dia, o Everton enfrenta o Manchester United, às 18h (de Brasília), visando o início da Premier League.

✅ FICHA TÉCNICA

West Ham 2 x 1 Everton - Amistoso

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 30 de julho de 2025, às 19h30 (de Brasília).

📍 Local: Soldier Field, em Chicago (EUA).

🥅 Gols: Gueye, 16'/1ºT (0-1); Lucas Paquetá, 41'/1ºT (1-1); Füllkrug, 18'/2ºT (2-1)

🟨 Cartões amarelos: Keane e Garner (EVE); Potts (WHU)

WEST HAM (Técnico: Graham Potter)

Foderingham; Walker-Peters (Wan-Bissaka), Mavropanos (Scarles), Kilman (Todibo) e Casey (Aguerd); Potts (Guido Rodríguez), Irving (Soucek) e Ward-Prowse (Bowen); Paquetá (Orford), Marshall (Füllkrug) e Diouf (Luis Guilherme).

EVERTON (Técnico: David Moyes)

Travers; O'Brien, Keane e Mykolenko; Patterson (Garner), Gueye (Tarkowski), Iroegbunam (Alcaraz) e McNeil (Heath); Armstrong e Ndiaye (Chermiti); Beto (Barry).

