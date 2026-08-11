Fluminense empata com Independiente Rivadavia e sai vaiado do Maracanã Tricolor foi chamado de 'time sem vergonha' após o apito final

O Fluminense empatou por 0 a 0 com o Independiente Rivadavia na noite desta terça-feira (11), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O Tricolor teve uma atuação de pouca inspiração, ouviu vaias da torcida e ainda viu os argentinos criarem algumas das melhores oportunidades da partida.

➡️Hulk vira assunto em Fluminense x Independiente Rivadavia

Com o resultado, a vaga nas quartas de final será decidida no jogo de volta, na Argentina. Quem vencer avança. Um novo empate leva a disputa para os pênaltis.

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Primeiro tempo: Fluminense cria pouco e deixa campo sob vaias

O Fluminense teve mais posse de bola durante boa parte do primeiro tempo, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio territorial em chances. O Independiente Rivadavia assustou primeiro, aos três minutos, quando Salas finalizou de canhota e obrigou Fábio a espalmar. O Tricolor respondeu com Guga, que arriscou de fora da área e mandou para fora.

As principais oportunidades do Fluminense apareceram somente no fim. Aos 41 minutos, Soteldo passou por dois adversários e finalizou. A bola desviou na defesa e sobrou para Hulk, que pegou mal e desperdiçou. Um minuto depois, Martinelli recebeu de Guga e bateu cruzado, perto do gol de Bolcato. O 0 a 0 no intervalo foi acompanhado por muitas vaias da torcida tricolor. Zubeldía e Mário Bittencourt foram alvos de xingamentos da arquibancada.

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Segundo tempo: Rivadavia acerta a trave, e Hulk sai vaiado

Zubeldía promoveu duas alterações no intervalo: Canobbio e Lucho Acosta entraram nas vagas de Rodrigo Castillo e Hércules. O Fluminense ganhou mais movimentação, mas foi o Rivadavia quem criou as melhores oportunidades logo nos primeiros minutos. Aos 45 segundos, Arce encontrou Bonifacio nas costas da defesa, e o lateral parou em grande defesa de Fábio.

Lucho tentou responder com uma jogada individual pelo meio, mas teve o chute bloqueado. Aos sete minutos, Fábio voltou a salvar o Fluminense após Guga cortar um cruzamento em direção ao próprio gol. Três minutos depois, Matías Fernández acertou uma pancada de fora da área na trave. Salas pegou o rebote, mas mandou para fora.

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Do outro lado, Hulk passou a concentrar a insatisfação da torcida. Aos 10 minutos, Lucho encontrou o atacante na entrada da área, mas ele foi desarmado antes de finalizar. Aos 14, o camisa 7 cobrou uma falta de muito longe e mandou ainda mais distante do gol. As vaias aumentaram, e Zubeldía chamou Germán Cano. Hulk deixou o campo aos 15 minutos sob fortes protestos.

Aos 34, Ganso desviou na primeira trave e obrigou Bolcato a fazer grande defesa. Cano ficou com o rebote, mas isolou de canhota. Aos 42, Savarino arriscou de muito longe e quase marcou um golaço, mas o goleiro argentino espalmou para escanteio. A pressão não foi suficiente, e o placar permaneceu zerado até o apito final. O Tricolor saiu sob gritos de "time sem vergonha" da arquibancada.

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Soteldo em ação no duelo entre Fluminense e Rivadavia pelas oitavas da Libertadores (Foto: Lucas Merçon / Fluminense F.C.)

Visão do Lance!

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Fábio fez uma defesa de cinema cara a cara no segundo tempo e evitou a derrota tricolor em pleno Maracanã.

Ficou abaixo 📉

Hulk teve uma atuação ruim. O atacante desperdiçou oportunidades, acumulou erros e irritou a torcida. Depois de uma cobrança de falta muito distante do gol, foi substituído por Germán Cano aos 15 minutos do segundo tempo e deixou o gramado sob muitas vaias.

✅ FICHA TÉCNICA

Fluminense 0 x 0 Independiente Rivadavia

🏆 Libertadores 2026 - Oitavas de final (ida)

📆 Data e horário: terça-feira, 11 de agosto, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gols:

🟨 Cartões amarelos: Leonard Costa (RIV), Ignácio e Nonato (FLU)

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⚽ ESCALAÇÕES

🟢⚪🔴 Fluminense (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva e Guilherme Arana (Renê); Martinelli, Hércules (Lucho Acosta) e Nonato (Ganso); Soteldo (Savarino), Hulk (Germán Cano) e Rodrigo Castillo (Canobbio).

🔵 Independiente Rivadavia

Bolcato; Bonifacio, Studer, Villalba (Osella) e Elordi; Leonard Costa (Kevin Vázquez), Bucca (Gonzalo Ríos), Bottari e Matías Fernández (Crego); Salas (Vigo) e Álex Arce.

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