O astro português Cristiano Ronaldo anunciou nesta quinta-feira (26) a aquisição de 25% das ações do UD Almería, clube que atualmente ocupa a terceira posição na Liga Hypermotion, a segunda divisão do futebol espanhol. O negócio, concretizado por meio da CR7 Sports Investments, uma subsidiária recém-criada da CR7 SA, marca o retorno do craque ao cenário futebolístico espanhol, agora não mais como jogador, mas como empresário e investidor.

O Almería está a apenas dois pontos do líder da competição, Racing Santander, e briga pelo acesso à La Liga nas 15 rodadas finais. Embora os valores financeiros não tenham sido divulgados, o comunicado oficial descreve a compra como um "investimento estratégico" que reflete o compromisso de longo prazo do jogador do Al-Nassr em se tornar proprietário de clubes profissionais.

– Há muito tempo que ambiciono contribuir para o futebol para além dos relvados. O UD Almería é um clube espanhol com uma base sólida e um claro potencial de crescimento. Quero trabalhar com a equipa que dirige o clube para o apoiar na sua próxima fase de desenvolvimento – afirmou Cristiano Ronaldo, em comunicado.

Cristiano Ronaldo comemora gol marcado pelo Al-Nassr sobre o Al-Okhdood (Foto: Divulgação/Al-Nassr)

Mohamed Al Khereiji, presidente do Almería e responsável por intermediar a chegada de Cristiano ao Al-Nassr em 2023, celebrou a entrada do astro português na estrutura acionária do clube andaluz.

– Estamos muito satisfeitos que Cristiano tenha escolhido o nosso clube para investir. Ele é considerado o melhor em campo, conhece muito bem o campeonato espanhol e entende o potencial do que estamos construindo aqui, tanto no time principal quanto nas categorias de base – declarou Al Khereiji.

Além de Cristiano Ronaldo: veja outros jogadores que compraram clubes

A aquisição de Cristiano Ronaldo não é um caso isolado no futebol mundial. Nos últimos anos, uma série de jogadores e ex-jogadores passaram a investir em clubes, seja como proprietários majoritários ou acionistas minoritários, antecipando uma tendência que mistura visão de negócios e paixão pelo esporte.

Um dos casos mais emblemáticos é o de Ronaldo Fenômeno. O ex-atacante da seleção brasileira é dono do Real Valladolid desde setembro de 2018 e, em dezembro de 2021, adquiriu a SAF do Cruzeiro, que vendeu em abril de 2024 para o empresário Pedro Lourenço. A relação com os torcedores do clube espanhol, no entanto, é conturbada.

David Beckham, ex-companheiro de Fenômeno no Real Madrid, é o proprietário do Inter Miami, clube que se tornou um dos mais badalados dos Estados Unidos ao contratar Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets e Jordi Alba. O time da Flórida é atualmente um dos protagonistas da MLS.

Mbappé, atacante do Real Madrid, tornou-se em julho de 2024 o dono mais jovem de um clube de futebol ao adquirir ações do SM Caen, que disputa a segunda divisão do Campeonato Francês. Por meio de seu fundo Interconnected Ventures, o francês fez parte da compra de quase 80% das ações do clube.

Luka Modrić, croata e ex-companheiro de Cristiano no Real Madrid, surpreendeu ao se tornar acionista minoritário do Swansea City, clube galês que atualmente disputa a segunda divisão inglesa. O acordo, mantido em segredo, foi revelado em abril deste ano e faz parte de um projeto de longo prazo focado no desenvolvimento institucional do clube.

Vini Jr, companheiro de Mbappé e Modrić no Real Madrid, lidera um consórcio de investimentos que assumiu o controle do FC Alverca, time histórico de Portugal que disputará a Primeira Liga a partir desta temporada. O grupo adquiriu entre 70% e 80% da participação acionária por aproximadamente oito milhões de euros.

