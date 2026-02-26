menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

'Rei da Europa': Jornal europeus se derretem por Vini Jr após atuação

Brasileiro marcou o gol que selou classificação da equipe merengue

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/02/2026
08:40
Vini Jr marcou na derrota do Real Madrid sobre o Osasuna por La Liga (Foto: ANDER GILLENEA / AFP)
imagem cameraVini Jr marcou na derrota do Real Madrid sobre o Osasuna por La Liga (Foto: ANDER GILLENEA / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Oito dias depois de ser protagonista de um dos episódios mais lamentáveis do futebol europeu, Vini Jr voltou a ser o centro das atenções no Santiago Bernabéu. Desta vez, por tudo o que faz dentro de campo. Com um gol e grande atuação na vitória por 2 a 1 sobre o Benfica, que garantiu a classificação do Real Madrid para as oitavas de final da Champions League, o brasileiro recebeu uma enxurrada de elogios da imprensa europeia.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O jornal espanhol "Diario AS" estampou em suas páginas o título "Vinicius, em modo galáctico" e exaltou a capacidade do brasileiro de brilhar nos momentos decisivos da principal competição europeia. O jornal destacou que o atacante participou de gols em 17 das 20 fases eliminatórias da Champions League que disputou pelo Real Madrid, somando 14 gols e 12 assistências nesses confrontos.

continua após a publicidade

O Rei da Europa tem um príncipe na melhor pista de dança do Velho Continente. A Champions é a competição favorita do Real Madrid, e as fases eliminatórias são o palco onde Vinicius brilha. O brasileiro, com seus gols em Lisboa e no jogo de volta no Bernabéu, foi fundamental para garantir a classificação – publicou o veículo.

O AS também lembrou que Vini Jr se tornou o brasileiro com mais gols em fases eliminatórias da Champions, superando Neymar, e que agora é o sexto maior artilheiro da história do Real Madrid na competição, ultrapassando Gento.

continua após a publicidade

A imprensa inglesa destaca o peso simbólico do gol de Vini Jr

A "Sky Sports", da Inglaterra, destacou o peso emocional do gol marcado por Vini Jr. O veículo lembrou que o brasileiro foi titular oito dias após o jogo de ida, quando alegou ter sido vítima de insultos racistas. A reportagem também mencionou as faixas de apoio exibidas pela torcida do Real Madrid antes da partida, com mensagens como "Não ao racismo" e "Respeito".

Vinicius disparou em direção ao gol para selar a vitória dos anfitriões a 10 minutos do fim. Ele comemorou efusivamente, absorvendo o rugido da torcida local com uma dancinha perto da bandeirinha de escanteio – um gol que praticamente encerrou a partida e carregou um peso e um significado emocional profundos – publicou a emissora britânica.

A "BBC" também dedicou espaço à atuação do brasileiro e à repercussão do caso envolvendo as ofensas raciais sofridas por ele em Lisboa. O veículo destacou a exibição de faixas antirracistas nas arquibancadas do Bernabéu antes do apito inicial.

O reconhecimento da imprensa francesa

O jornal francês "L'Équipe" dedicou uma análise detalhada à atuação do brasileiro e destacou sua capacidade de manter o foco mesmo em meio à turbulência.

O que é notável com este jogador é sua propensão a permanecer impermeável à pressão, em todas as circunstâncias. Ele pode estar no centro – e ser vítima – de uma polêmica internacional, ser observado por toda uma capital europeia, ser hostilizado a cada toque na bola, Vinicius joga futebol como se estivesse sozinho no mundo – publicou o diário francês.

imagem
Ingressos Champions
Assista jogos da Champions League no estádio!

O L'Équipe também ressaltou a obstinação do atacante durante a partida e como ele conseguiu superar as adversidades ao longo dos 90 minutos.

– Erra um drible? Ele recomeça. Seu cruzamento é bloqueado e ele está cercado por dois adversários? Ele tenta cruzar novamente. Com o tempo, ele desgasta seu defensor, o consome, o devora. E há uma forma de justiça esportiva em sua obstinação ser recompensada.

➡️ Aposte nos jogos da Champions League!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Protagonismo absoluto para o brasileiro

O diário espanhol AS trouxe ainda um levantamento detalhado dos números de Vini Jr em fases eliminatórias da Champions League. Desde que chegou ao Real Madrid, o brasileiro disputou 20 fases eliminatórias da competição e participou diretamente de gols em 17 delas. São 14 gols e 12 assistências no recorte, números que o colocam como o jogador com mais participações em gols nas oitavas de final, quartas, semis e decisões nos últimos oito anos.

Nas oito temporadas desde que chegou ao Real Madrid, Vinicius participou de mais gols do que qualquer outro jogador em jogos eliminatórios da Liga dos Campeões. Ele é uma aposta segura para os Merengues: é raro uma eliminatória terminar sem que ele marque ou dê uma assistência – destacou o AS.

Vini Jr em ação no duelo entre Real Madrid x Benfica (Foto: Thomas Coex/AFP)
Vini Jr em ação no duelo entre Real Madrid x Benfica (Foto: Thomas Coex/AFP)

A comemoração do gol, com a tradicional dancinha perto da bandeirinha de escanteio, foi interpretada pela imprensa europeia como uma resposta simbólica às críticas que recebeu após o primeiro jogo. Nas redes sociais, o atacante publicou: "A dança continua!!!".

O jornal AS destacou o gesto como parte da identidade do jogador dentro de campo.

Quando toca o hino da Champions League, Vinicius se prepara para dançar. Na melhor pista de dança, Vini é o rei – concluiu o diário espanhol.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias