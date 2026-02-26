Oito dias depois de ser protagonista de um dos episódios mais lamentáveis do futebol europeu, Vini Jr voltou a ser o centro das atenções no Santiago Bernabéu. Desta vez, por tudo o que faz dentro de campo. Com um gol e grande atuação na vitória por 2 a 1 sobre o Benfica, que garantiu a classificação do Real Madrid para as oitavas de final da Champions League, o brasileiro recebeu uma enxurrada de elogios da imprensa europeia.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O jornal espanhol "Diario AS" estampou em suas páginas o título "Vinicius, em modo galáctico" e exaltou a capacidade do brasileiro de brilhar nos momentos decisivos da principal competição europeia. O jornal destacou que o atacante participou de gols em 17 das 20 fases eliminatórias da Champions League que disputou pelo Real Madrid, somando 14 gols e 12 assistências nesses confrontos.

continua após a publicidade

– O Rei da Europa tem um príncipe na melhor pista de dança do Velho Continente. A Champions é a competição favorita do Real Madrid, e as fases eliminatórias são o palco onde Vinicius brilha. O brasileiro, com seus gols em Lisboa e no jogo de volta no Bernabéu, foi fundamental para garantir a classificação – publicou o veículo.

O AS também lembrou que Vini Jr se tornou o brasileiro com mais gols em fases eliminatórias da Champions, superando Neymar, e que agora é o sexto maior artilheiro da história do Real Madrid na competição, ultrapassando Gento.

continua após a publicidade

A imprensa inglesa destaca o peso simbólico do gol de Vini Jr

A "Sky Sports", da Inglaterra, destacou o peso emocional do gol marcado por Vini Jr. O veículo lembrou que o brasileiro foi titular oito dias após o jogo de ida, quando alegou ter sido vítima de insultos racistas. A reportagem também mencionou as faixas de apoio exibidas pela torcida do Real Madrid antes da partida, com mensagens como "Não ao racismo" e "Respeito".

– Vinicius disparou em direção ao gol para selar a vitória dos anfitriões a 10 minutos do fim. Ele comemorou efusivamente, absorvendo o rugido da torcida local com uma dancinha perto da bandeirinha de escanteio – um gol que praticamente encerrou a partida e carregou um peso e um significado emocional profundos – publicou a emissora britânica.

A "BBC" também dedicou espaço à atuação do brasileiro e à repercussão do caso envolvendo as ofensas raciais sofridas por ele em Lisboa. O veículo destacou a exibição de faixas antirracistas nas arquibancadas do Bernabéu antes do apito inicial.

O reconhecimento da imprensa francesa

O jornal francês "L'Équipe" dedicou uma análise detalhada à atuação do brasileiro e destacou sua capacidade de manter o foco mesmo em meio à turbulência.

– O que é notável com este jogador é sua propensão a permanecer impermeável à pressão, em todas as circunstâncias. Ele pode estar no centro – e ser vítima – de uma polêmica internacional, ser observado por toda uma capital europeia, ser hostilizado a cada toque na bola, Vinicius joga futebol como se estivesse sozinho no mundo – publicou o diário francês.

Ingressos Champions Assista jogos da Champions League no estádio!

O L'Équipe também ressaltou a obstinação do atacante durante a partida e como ele conseguiu superar as adversidades ao longo dos 90 minutos.

– Erra um drible? Ele recomeça. Seu cruzamento é bloqueado e ele está cercado por dois adversários? Ele tenta cruzar novamente. Com o tempo, ele desgasta seu defensor, o consome, o devora. E há uma forma de justiça esportiva em sua obstinação ser recompensada.

➡️ Aposte nos jogos da Champions League!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Protagonismo absoluto para o brasileiro

O diário espanhol AS trouxe ainda um levantamento detalhado dos números de Vini Jr em fases eliminatórias da Champions League. Desde que chegou ao Real Madrid, o brasileiro disputou 20 fases eliminatórias da competição e participou diretamente de gols em 17 delas. São 14 gols e 12 assistências no recorte, números que o colocam como o jogador com mais participações em gols nas oitavas de final, quartas, semis e decisões nos últimos oito anos.

– Nas oito temporadas desde que chegou ao Real Madrid, Vinicius participou de mais gols do que qualquer outro jogador em jogos eliminatórios da Liga dos Campeões. Ele é uma aposta segura para os Merengues: é raro uma eliminatória terminar sem que ele marque ou dê uma assistência – destacou o AS.

Vini Jr em ação no duelo entre Real Madrid x Benfica (Foto: Thomas Coex/AFP)

A comemoração do gol, com a tradicional dancinha perto da bandeirinha de escanteio, foi interpretada pela imprensa europeia como uma resposta simbólica às críticas que recebeu após o primeiro jogo. Nas redes sociais, o atacante publicou: "A dança continua!!!".

O jornal AS destacou o gesto como parte da identidade do jogador dentro de campo.

– Quando toca o hino da Champions League, Vinicius se prepara para dançar. Na melhor pista de dança, Vini é o rei – concluiu o diário espanhol.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.