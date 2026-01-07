O jornal "Marca", da Espanha, exaltou Gonzalo García após mais uma atuação decisiva com a camisa do Real Madrid, destacando o protagonismo do atacante na ausência de Mbappé. Segundo o diário espanhol, o jogador, formado em Valdebebas, voltou a assumir papel central no time e entrou novamente em "modo salvador".

De acordo com a publicação, Gonzalo vive um momento de afirmação em meio a um contexto de alta competitividade no elenco merengue. Artilheiro do último Mundial de Clubes, o atacante aproveitou uma nova oportunidade como titular e reforçou sua condição de alternativa imediata para o comando ofensivo, em especial nos momentos em que Mbappé não está disponível.

Protagonismo no Mundial de Clubes

O periódico lembra que Gonzalo chegou aos Estados Unidos para o Mundial de Clubes ciente das exigências do Real Madrid, mas acabou se deparando com uma chance inesperada. Um problema viral afastou Mbappé, e o jovem passou a ocupar o espaço no ataque. A resposta veio em campo, com gols decisivos e o posto de artilheiro da competição.

– Sei que sou o substituto natural do Mbappé – afirmou Gonzalo, em declaração reproduzida pelo jornal espanhol.

A publicação destaca que o desafio não foi apenas conquistar a oportunidade, mas sustentá-la em um ambiente marcado por pressão constante. Segundo o "Marca", Gonzalo "derrubou a porta mais difícil do futebol" ao transformar minutos esporádicos em protagonismo real, consolidando-se como opção confiável para o setor ofensivo.

A atitude de Gonzalo também foi sentida pelo brasileiro, que atualmente defende as cores do Lyon. Segundo uma publicação de junho, do mesmo jornal, Endrick "estaria nervoso" com a ascensão do jovem jogador, que se tornou uma 'ameaça' a todos os reservas do time.

Disputa com Endrick no ataque

O bom desempenho teve impacto direto no planejamento do clube. Ainda segundo o "Marca", o que inicialmente parecia um empréstimo para ganhar rodagem acabou sendo descartado. Endrick recebeu a camisa 9 no início da temporada, mas perdeu espaço, enquanto Gonzalo passou a herdar praticamente todos os minutos deixados por Mbappé.

A publicação ressalta que a decisão contou com o respaldo de Xabi Alonso, que manteve confiança no atacante da base mesmo diante do aumento do interesse de outros clubes por um possível empréstimo. Em janeiro, a situação se manteve inalterada, com Gonzalo integrado ao elenco principal e visto como peça funcional do grupo.

– Gonzalo é um exemplo do que um jogador da base do Real Madrid deve ser – afirmou Xabi Alonso, em declaração destacada pelo Marca.

Agora, em Jeddah, o roteiro volta a se repetir. Mbappé está novamente fora, e Gonzalo aparece como titular diante do Atlético de Madrid, em duelo decisivo pela Supercopa da Espanha. O jornal espanhol ressalta que o atacante iniciou o ano com um hat-trick, reforçando não apenas sua capacidade de finalização, mas também sua intensidade sem a bola, pressão na saída adversária e presença constante na área.

– Este é o Real Madrid. A competição aqui é acirrada, e eu sei que sou o reserva natural do Mbappé, mas o treinador e meus companheiros sempre me dão confiança – disse Gonzalo.

