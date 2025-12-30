Endrick vive decepção com Real Madrid em 2025 e opta por novos ares para 2026

Cercado de expectativas, Endrick teve um 2025 marcado por decepções vestindo a camisa do Real Madrid. Com poucas oportunidades com Carlo Ancelotti, lesões musculares e menos chances ainda com Xabi Alonso, o brasileiro optou por novos ares para 2026.

Endrick viveu um início dos sonhos e muito promissor no Real Madrid, tendo balançado as redes em sua estreia na La Liga e na Champions League. E o início de 2025 veio com uma oportunidade na equipe titular na Copa do Rei diante do Minera, que sofreu uma goleada por 5 a 0 para os merengues.

Na Copa do Rei, Endrick marcou cinco gols na competição e foi artilheiro do Real Madrid no torneio. Mas enquanto brilhava no mata-mata, o centroavante não via chances como titular no Campeonato Espanhol ou na Liga dos Campeões.

Apesar de ser o artilheiro do Real Madrid na Copa do Rei, Endrick foi colocado no banco de reservas na final contra o Barcelona e participou apenas de nove minutos. E na reta final da La Liga, o centroavante recebeu mais minutos com Ancelotti devido a lesões de Vini Jr e Rodrygo, foi titular contra Getafe, Mallorca e Sevilla, mas não conseguiu desempenhar bem.

Endrick tem lesão, perde Mundial e quase não joga no Real Madrid

Na 37ª rodada da La Liga da temporada passada, Endrick sofreu uma lesão muscular que o fez perder todo o Mundial de Clubes. Nesse período, o centroavante perdeu o início de trabalho com Xabi Alonso, que priorizou Gonzalo García no torneio realizado nos Estados Unidos em meio ao problema de gastroenterite de Mbappé.

Próximo da recuperação, Endrick sofreu um contratempo durante um treinamento realizado durante o Mundial de Clubes. Com isso, o centroavante brasileiro retornou praticamente à estaca zero e soube que desfalcaria o Real Madrid por um período ainda mais longo e perderia o início da atual temporada.

Na segunda quinzena de setembro, Endrick voltou a ser relacionado por Xabi Alonso no Real Madrid, mas as oportunidades não vinham. Em diversos jogos, o brasileiro não ia nem para o aquecimento, o que fez com que surgissem as primeiras especulações sobre a possibilidade de uma saída do clube.

Com o novo comandante, Endrick fez apenas três partidas, o que fez com que a reta final de 2025 fosse muito decepcionante e com apenas 99 minutos na atual temporada. Já são mais de oito meses sem marcar um gol, tendo balançado as redes pela última vez no dia 1º de abril.

Sem chances no Real Madrid, sem chances na Seleção Brasileira

Em 2024, Endrick também teve um início promissor com a camisa da Seleção Brasileira. No entanto, o atacante vestiu a Amarelinha apenas uma vez em 2025 na goleada histórica sofrida da equipe para a Argentina por 4 a 1, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Com Ancelotti, Endrick ainda não foi chamado e dificilmente iria encontrar um espaço se permanecesse no Real Madrid. Como um jogador pensa em disputar uma Copa do Mundo se não tem espaço para jogar nem em seu clube?

Atacante busca novos ares e muda rumo da carreira para 2026

Ano novo, vida nova. Essa frase é lema para Endrick, que em meio a falta de oportunidades no Real Madrid optou pela saída. Na reta final de temporada, o atacante defenderá o Lyon, da França, por empréstimo até junho e sem opção de compra.

O jogador espera ter mais tempo em campo para mostrar seu futebol, voltar a marcar gols e reencontrar a felicidade em jogar bola. E o atacante se permite sonhar também com uma convocação para a Copa do Mundo de 2026.

