Queda do Bahia na Libertadores é repercutida na Espanha: 'Um golpe'
Equipe caiu nos pênaltis para o O'Higgins
- Matéria
- Mais Notícias
A eliminação precoce do Bahia na fase preliminar da Copa Libertadores ganhou repercussão na imprensa espanhola. O jornal "Diario AS" publicou nesta quinta-feira (26) uma reportagem sobre a queda do clube brasileiro diante do O'Higgins, do Chile, nos pênaltis, após uma partida dramática na Arena Fonte Nova. O veículo classificou o revés como "um golpe para o City Group", em referência ao grupo empresarial que controla o clube baiano.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Expansão nos negócios e controvérsias políticas: Infantino completa dez anos à frente da Fifa
Futebol Internacional26/02/2026
- Lancepédia
Seleções que nunca passaram da fase de grupos em Copas do Mundo
Lancepédia26/02/2026
- Futebol Internacional
‘Rei da Europa’: Jornal europeus se derretem por Vini Jr após atuação
Futebol Internacional26/02/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O jornal espanhol destacou que o Bahia começou a partida de forma avassaladora, com dois gols de Willian José, mas viu a classificação escapar nos pênaltis após uma atuação abaixo do esperado no segundo tempo. Apesar da vantagem construída, o time chileno conseguiu reagir e levar a decisão para as cobranças, onde levou a melhor.
– O City Group sofreu um revés completamente inesperado após o Bahia perder o jogo de qualificação para a Copa Libertadores contra o O'Higgins, apesar dos dois gols de Willian José no início da partida. A disputa de pênaltis deu a vitória ao time brasileiro diante de sua torcida – publicou o diário.
Diario AS escreve sobre como foi o jogo entre Bahia e O'Higgins
O duelo começou dos sonhos para o Bahia. Aos 21 segundos de jogo, Willian José aproveitou a primeira jogada da partida e marcou, empatando o placar agregado, já que o O'Higgins havia vencido o jogo de ida por 1 a 0. Pouco antes do intervalo, o árbitro assinalou pênalti para o time baiano. O próprio Willian José cobrou, teve a defesa inicial, mas aproveitou o rebote para marcar o segundo e virar o confronto.
Na segunda etapa, porém, o desempenho da equipe caiu drasticamente. Aos 54 minutos, uma falha defensiva permitiu que Castillo marcasse para os visitantes, empatando novamente a partida. O Bahia pouco criou dali em diante e viu a decisão caminhar para os pênaltis.
– No segundo tempo, o time da casa apresentou um desempenho muito diferente, bem mais medíocre. Além disso, uma falha defensiva permitiu que Castillo marcasse aos 54 minutos, empatando a partida novamente. A partir desse momento, o Bahía teve dificuldades para criar chances e mal conseguiu ataques perigosos – analisou o AS.
Nas cobranças, o goleiro Carabalí, do O'Higgins, foi o grande nome. O arqueiro chileno defendeu duas cobranças, incluindo a decisiva, batida por Éverton Ribeiro, campeão da Libertadores e da Copa do Brasil pelo Flamengo.
– Na inevitável disputa de pênaltis, O'Higgins saiu vitorioso graças a um inspirado Carabalí, que empregou uma estratégia psicológica que acabou por desestabilizar seus adversários. Ele defendeu duas cobranças, a segunda, a decisiva, contra um jogador que já ganhou tudo, Éverton Ribeiro – destacou o diário espanhol.
O jornal ainda lembrou que o Bahia havia começado a temporada com boas atuações, dominando o Campeonato Baiano e somando sete pontos nas três primeiras rodadas do Brasileirão. A eliminação precoce na Libertadores, no entanto, lança uma sombra sobre o restante do ano.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias