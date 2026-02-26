O Real Madrid anunciou nesta quarta-feira (25) a expulsão imediata de um sócio que foi flagrado fazendo uma suposta saudação nazista nas arquibancadas do Santiago Bernabéu, momentos antes da partida contra o Benfica, válida pelo jogo de volta dos playoffs da Champions League. O indivíduo foi localizado pela equipe de segurança do clube ainda antes do apito inicial e retirado do estádio.

Em comunicado oficial, o clube merengue informou que solicitou com urgência à Comissão Disciplinar a abertura de processo de expulsão definitiva contra o torcedor, identificado como integrante da torcida organizada "Grada Fans". As imagens captadas pelas câmeras de transmissão mostraram o gesto na área onde se concentra a torcida organizada.

Torcedor do Real Madrid que fez suposta saudação nazista no canto inferior esquerdo (Foto: Reprodução/X)

– O Real Madrid CF anuncia que solicitou com urgência à Comissão Disciplinar do clube a abertura de processo de expulsão imediata contra o sócio que foi flagrado pelas câmeras de televisão fazendo a saudação nazista na área onde se localiza a arquibancada da torcida organizada, momentos antes do início da partida entre Real Madrid e Benfica.

Este jogador foi localizado pela equipe de segurança do clube momentos depois de aparecer na transmissão e foi imediatamente expulso do estádio Santiago Bernabéu.

O Real Madrid condena este tipo de gestos e expressões que incitam a violência e o ódio no desporto e na sociedade – publicou o clube em nota oficial.

Torcedor do Benfica coloca banana em imagem de Vini Jr no museu do Real Madrid

As polêmicas não ficaram restritas à torcida do Real Madrid. Antes do jogo, um torcedor do Benfica protagonizou mais um episódio lamentável envolvendo Vini Jr. Durante uma visita ao museu do Santiago Bernabéu, o adepto português foi flagrado colocando um cacho de bananas sobre uma imagem do atacante brasileiro estampada em um mural do clube.

De acordo com informações publicadas pelo jornalista Leo Dias, um grupo de brasileiros que também visitava o local registrou a cena e imediatamente acionou a segurança. O homem, que usava um cachecol do Benfica, teria pedido ao filho que o filmasse enquanto posava com a fruta em frente à foto de Vini Jr.

– Durante a visita, percebemos algo muito perturbador: um homem, usando um cachecol do Benfica, retirou um cacho de bananas e o posicionou próximo à foto do Vinícius Júnior, no museu do Real Madrid. Ao testemunhar essa cena, começamos a gravar um vídeo e imediatamente reportamos aos responsáveis do museu, que, de forma rápida, tomaram as providências – relataram as testemunhas ao portal LeoDias.

O grupo de brasileiros não acompanhou o desfecho da ocorrência, mas a equipe de segurança do museu interveio rapidamente. O episódio gerou forte repercussão nas redes sociais e escancarou mais um capítulo da perseguição racial sofrida pelo atacante brasileiro nos últimos dias.

Os incidentes ocorreram em uma partida marcada por manifestações de apoio a Vini Jr. Antes do jogo, a torcida do Real Madrid exibiu um mosaico com as frases "Não ao racismo" e "Respeito" nas arquibancadas do Bernabéu. Dentro de campo, o brasileiro respondeu da melhor forma possível: marcou o gol da vitória por 2 a 1 que garantiu a classificação merengue para as oitavas de final.

