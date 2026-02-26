menu hamburguer
Futebol Internacional

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (26/2/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/02/2026
06:00
A rodada desta quinta-feira (26) é marcada por jogos decisivos da Europa League, com Stuttgart x Celtic e Nottingham Forest x Fenerbahçe. No Brasil, destaque para Santos x Vasco pelo Brasileirão e Flamengo x Lanús pela Recopa Sul-Americana. A Copa do Brasil também tem sequência com jogos da segunda fase.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026):

Europa League

14h45 – Stuttgart x Celtic – CazéTV
14h45 – Estrela Vermelha x Lille – CazéTV
17h – Nottingham Forest x Fenerbahçe – CazéTV
17h – Bologna x Brann – CazéTV

Campeonato Saudita

16h – Al Riyadh x Al Ahli – Canal GOAT e Sportv
16h – Al Fateh x Damac – Canal GOAT, BandSports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)

Campeonato Argentino

17h15 – Racing x Independiente Rivadavia – Disney+
19h30 – River Plate x Banfield – ESPN 2 e Disney+

Brasileirão

19h – Santos x Vasco – Sportv e Premiere

Pré-Libertadores (Segunda Fase)

19h – Guaraní-PAR x Juventud – ESPN 4 e Disney+
21h30 – Tolima x Deportivo Táchira – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Cearense (3º lugar)

19h – Ferroviário x Floresta – TV Ceará, TVC Esporte Clube e FCF TV

Campeonato Catarinense (Quadrangular de Descenso)

19h30 – Carlos Renaux x Marcílio Dias – SportyNet e Metrópoles Esportes

Campeonato Uruguaio

20h – Montevideo City Torque x Defensor – Disney+

Copa do Brasil (Segunda Fase)

20h – Ceará x Primavera-SP – Prime Video
21h30 – Portuguesa x Altos – Sportv e Premiere

Amistoso

21h – Inter Miami x Independiente del Valle – Disney+

CONCACAF Champions Cup

21h – Philadelphia Union x Defence Force – Disney+

Recopa Sul-Americana

21h30 – Flamengo x Lanús – ESPN e Disney+

