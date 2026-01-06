Endrick chega ao Lyon desvalorizado no mercado e busca aumentar cifra em 2026

Oficialmente apresentado pelo Lyon, o atacante Endrick chega do Real Madrid com o objetivo de ganhar minutos em campo e voltar a ser um nome protagonista no futebol europeu. Nos últimos meses, a ausência do brasileiro nos gramados impactou também na avaliação financeira no mercado da bola, que diminuiu desde que saiu do Palmeiras. Agora, busca reencontrar os gols e aumentar seu valor jogando na primeira divisão da França.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Endrick saiu do alviverde no meio de 2024 e foi apresentado pelo Real Madrid no período que mais esteve valorizado no mercado. O atacante chegou a ser cotado em 60 milhões de euros, em julho daquele ano, valor que atualmente recuou para 25 milhões de euros. O período na Espanha foi de queda na avaliação do atleta, que saiu do seu auge em seis meses e terminou o ano de 2024 apontado em 40 milhões de euros.

Depois, em junho de 2025, na avaliação financeira pouco antes do Mundial de Clubes, Endrick teve seu valor atualizado e chegou em 35 milhões de euros. Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e mercado de transferências.

continua após a publicidade

No final de 2025, metade da atual temporada, a plataforma atualizou mais uma vez o valor de mercado de Endrick e o número chegou aos atuais 25 milhões de euros. Agora, com mais minutos em campo, o atacante mira retomar a boa fase e, consequentemente, aumentar seu valor de mercado novamente.

Veja variação do valor de mercado de Endrick na carreira

Data da avaliação Valor de mercado 06/04/2023 (Palmeiras) 20 milhões de euros 24/07/2023 (Palmeiras) 25 milhões de euros ⬆️ 10/12/2023 (Palmeiras) 45 milhões de euros ⬆️ 27/03/2024 (Palmeiras) 55 milhões de euros ⬆️ 16/06/2024 (Palmeiras) 60 milhões de euros ⬆️ 26/12/2024 (Real Madrid) 40 milhões de euros ⬇️ 08/06/2025 (Real Madrid) 35 milhões de euros ⬇️ 11/12/2025 (Real Madrid) 25 milhões de euros ⬇️

*valores coletados na plataforma Transfermarkt a partir das avaliações do atleta no futebol profissional