menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

Endrick chega ao Lyon desvalorizado no mercado e busca aumentar cifra em 2026

Atacante tenta recuperar valor de mercado na França; compare números ao longo da carreira

8aea3481-4fd8-49c6-acd1-b22af575465e__MG_9987-Copia-2-aspect-ratio-1024-1024
Vinicius Barbosa Harfush
São Paulo (SP)
Dia 06/01/2026
15:07
Atualizado há 2 minutos
Endrick anunciado pelo Lyon (Foto: Reprodução/X)
imagem cameraEndrick foi anunciado pelo Lyon e jogará a Ligue 1. (Foto: Reprodução/X)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Oficialmente apresentado pelo Lyon, o atacante Endrick chega do Real Madrid com o objetivo de ganhar minutos em campo e voltar a ser um nome protagonista no futebol europeu. Nos últimos meses, a ausência do brasileiro nos gramados impactou também na avaliação financeira no mercado da bola, que diminuiu desde que saiu do Palmeiras. Agora, busca reencontrar os gols e aumentar seu valor jogando na primeira divisão da França.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Endrick saiu do alviverde no meio de 2024 e foi apresentado pelo Real Madrid no período que mais esteve valorizado no mercado. O atacante chegou a ser cotado em 60 milhões de euros, em julho daquele ano, valor que atualmente recuou para 25 milhões de euros. O período na Espanha foi de queda na avaliação do atleta, que saiu do seu auge em seis meses e terminou o ano de 2024 apontado em 40 milhões de euros.

Depois, em junho de 2025, na avaliação financeira pouco antes do Mundial de Clubes, Endrick teve seu valor atualizado e chegou em 35 milhões de euros. Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e mercado de transferências.

continua após a publicidade

No final de 2025, metade da atual temporada, a plataforma atualizou mais uma vez o valor de mercado de Endrick e o número chegou aos atuais 25 milhões de euros. Agora, com mais minutos em campo, o atacante mira retomar a boa fase e, consequentemente, aumentar seu valor de mercado novamente.

Veja variação do valor de mercado de Endrick na carreira

Data da avaliaçãoValor de mercado

06/04/2023 (Palmeiras)

20 milhões de euros

24/07/2023 (Palmeiras)

25 milhões de euros ⬆️

10/12/2023 (Palmeiras)

45 milhões de euros ⬆️

27/03/2024 (Palmeiras)

55 milhões de euros ⬆️

16/06/2024 (Palmeiras)

60 milhões de euros ⬆️

26/12/2024 (Real Madrid)

40 milhões de euros ⬇️

08/06/2025 (Real Madrid)

35 milhões de euros ⬇️

11/12/2025 (Real Madrid)

25 milhões de euros ⬇️

*valores coletados na plataforma Transfermarkt a partir das avaliações do atleta no futebol profissional

Endrick em ação pelo Real Madrid contra o Talavera, pela Copa do Rei
Endrick não conseguiu se firmar no Real Madrid. (Foto: Thomas Coex/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias