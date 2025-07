Jornalistas lamentam morte de Diogo Jota e irmão

O falecimento de Diogo Jota e seu irmão, André Silva, causou enorme comoção no mundo do futebol. Jornalistas da Globo, ESPN, TNT e CazéTV lamentaram o acidente que levou a perda dos jogadores e demonstraram enorme impacto com a notícia. Confira a repercussão;

continua após a publicidade

➡️ Diogo ‘Jota’ não era o nome real do jogador; entenda o apelido

Diogo Jota, jogador do Liverpool e de Portugal, e seu irmão, o atacante André Silva, do Penafiel, morreram em um acidente de carro, no noroeste da Espanha. O acidente ocorreu no quilômetro 65 da rodovia A-52. Durante uma tentativa de ultrapassagem, um dos pneus do veículo estourou, de modo que fez o automóvel sair da pista. Logo após, o automóvel pegou fogo, de acordo com informações da Guarda Civil.

A carreira de Diogo Jota

Nascido em 1996, Diogo Jota caminhou pela primeira vez no futebol profissional pelo Paços de Ferreira, equipe do segundo escalão português. O salto inicial da carreira foi a aquisição realizada pelo Atlético de Madrid, em 2016, por 7 milhões de euros.

continua após a publicidade

➡️ Torcedores pedem que número da camisa de Diogo Jota no Liverpool seja aposentado

Diogo Jota com a taça da Premier League (Foto: Reprodução)

A passagem, contudo, não teve reflexo em campo. Em dois anos de vínculo com os espanhóis, o atacante não atuou pelo clube, sendo emprestado para Porto e Wolverhampton. Jota foi protagonista na campanha do acesso dos Wolves à Premier League, o que garantiu um contrato em definitivo ao jogador no ano seguinte. Foram mais duas temporadas como titular na equipe até ser transferido ao Liverpool, campeão inglês à época, por 45 milhões de libras.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Os Reds receberam o português de 23 anos em relação que não poderia ter sido mais vitoriosa. O atacante foi peça-chave de três títulos: a Premier League (2024–25), a Copa da Inglaterra (2021–22) e a Copa da Liga Inglesa (2021–22). Em números individuais, foram 182 partidas disputadas, com 65 gols e deu 26 assistências.

Na seleção portuguesa, Diogo Jota esteve presente nos dois títulos de Nations League, sendo o último no mês passado. Ele marcou 14 vezes em 47 jogos pelas Quinas.