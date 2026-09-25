Ex-Flamengo estreia como titular por seleção em goleada

A Seleção dos Emirados Árabes Unidos contou com cinco brasileiros, um deles, Yuri César, ex-Flamengo, na vitória por 4 a 0 sobre o Iêmen, nesta quinta-feira (24), pela primeira rodada da Copa do Golfo de Nações. Marcus Meloni, Luan Pereira, Bruno Oliveira e Fábio Lima completam a lista. Os atletas foram utilizados pelo técnico Zlatko Dalić na partida disputada no King Abdullah Sports City, em Jeddah, na Arábia Saudita.

Entre os brasileiros, o destaque ficou por conta de Yuri César. Revelado pelo Flamengo e com passagem pelo Fortaleza, o atacante começou a partida como titular e fez sua estreia oficial pela seleção emiradense. Animado com a vitória, o brasileiro se manifestou em nota:

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- É um momento muito especial para mim e para a minha carreira. Poder vestir a camisa da seleção em uma competição oficial, depois de todo esse período vivendo aqui, é motivo de muito orgulho e uma sensação difícil de explicar. Fiquei muito feliz com a estreia e, principalmente, com a vitória da equipe - afirmou Yuri.

Ex-Flamengo estreia em competição oficial pelos Emirados Árabes

A partida contra o Iêmen marcou a primeira atuação de Yuri César em uma competição oficial pela Seleção dos Emirados Árabes Unidos. O atacante havia sido convocado pela primeira vez em março e voltou a integrar a lista para a disputa da Copa do Golfo de Nações, competição na qual os emiradenses também enfrentam Bahrein e Catar na fase de grupos.

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Além de Yuri, Marcus Meloni também foi titular e teve participação direta no quarto gol dos Emirados Árabes. O lateral-direito, nascido em São Paulo e naturalizado emiradense, deu a assistência para Nicolás Giménez marcar o segundo gol dele na partida. Luan Pereira também começou jogando e marcou o terceiro gol da equipe, enquanto Bruno Oliveira foi titular e participou da jogada do primeiro gol, dando o passe para Giménez abrir o placar. Fábio Lima, outro brasileiro naturalizado, entrou no segundo tempo.

Ex-Flamengo estreia com goleada em competição entre seleções (Foto: Reprodução)

Como funciona essa competição entre seleções?

A Copa do Golfo de Nações, também conhecida como Arabian Gulf Cup, é um torneio regional disputado pelas seleções dos países árabes da região do Golfo. A edição de 2026 é a 27ª da história e reúne oito equipes, divididas em dois grupos de quatro. Os dois primeiros colocados de cada chave avançam às semifinais. A competição acontece na Arábia Saudita, entre 23 de setembro e 6 de outubro. Os Emirados Árabes Unidos estão no Grupo B ao lado de Iêmen, Bahrein e Catar.

Como foi a partida do Ex-Flamengo contra o Iêmen

Os Emirados Árabes começaram a partida com dificuldades nos primeiros minutos, mas abriram o placar aos 26 minutos. Bruno Oliveira encontrou Nicolás Giménez, que finalizou para colocar a equipe em vantagem. Dez minutos depois, Nader Sahal marcou contra e ampliou o placar para 2 a 0. Já nos acréscimos do primeiro tempo, Luan Pereira recebeu de Alaeddine Zouhir e fez o terceiro.

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Na volta do intervalo, os Emirados Árabes continuaram controlando a partida. Aos 51 minutos, Marcus Meloni cruzou para Nicolás Giménez marcar novamente e transformar a vitória em goleada. Com 4 a 0 no placar, Dalić promoveu alterações para administrar o resultado, incluindo as entradas de Fábio Lima e Ousmane Camara. Yuri César foi substituído aos 74 minutos. O resultado colocou os Emirados Árabes na liderança do Grupo B após a primeira rodada.

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