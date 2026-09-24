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Crise no Real Madrid expõe desgaste de Florentino e atrito com Mourinho

Crise no Real Madrid expõe desgaste de Florentino Pérez e atrito com Mourinho

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
24/09/2026 18:50
Supervisionado porMarcelo Velloso,
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José Mourinho ao lado de Florentino Pérez em sua apresentação no Real Madrid
José Mourinho ao lado de Florentino Pérez em sua apresentação no Real Madrid (Foto: Divulgação)

O Real Madrid atravessa um momento de forte instabilidade política e institucional. O clima de nervosismo na cúpula merengue se intensificou após o fraco desempenho recente da equipe, que acumula duas derrotas nas últimas quatro partidas pelo Campeonato Espanhol. A oscilação deixou o time seis pontos atrás do líder Barcelona, às vésperas do clássico marcado para o próximo mês, e já provocou os primeiros ruídos de desentendimento entre o presidente Florentino Pérez e o técnico José Mourinho.

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José Mourinho observa o duelo entre Real Madrid e Espanyol, pela La Liga
Múltiplos tropeços em La Liga provocam os primeiros atritos entre o presidente Florentino Pérez e o técnico José Mourinho (Foto: Josep Lago / AFP)

A apreensão nos bastidores do Estádio Santiago Bernabéu está centrada na figura do próprio mandatário. Apenas dois meses e meio após ter sido reeleito para um mandato de quatro anos — com término previsto para 2030 —, crescem as dúvidas internas sobre a capacidade de Florentino cumprir todo o seu período de gestão. O dirigente tem demonstrado sinais evidentes de desgaste físico e político, adotando atitudes e decisões atípicas para quem sempre exerceu uma liderança incontestável e centralizadora no clube.

Diante do cenário de incerteza e da percepção de falta de comando claro, alas influentes do clube já defendem a busca antecipada por um nome capaz de suceder o dirigente. O objetivo é preparar uma transição alinhada aos estatutos do Real Madrid e que conte com a bênção do atual mandatário, evitando sobressaltos caso o ciclo do presidente seja interrompido antes do prazo.

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O temor dos apoiadores de Florentino é que o vácuo de poder favoreça uma ascensão repentina da oposição, representada pela figura do empresário Enrique Riquelme, seu principal rival no pleito recente. A possibilidade de uma virada política em eleições futuras acelera as movimentações de bastidor, enquanto a equipe de José Mourinho tenta encontrar estabilidade em campo para amenizar a pressão sobre a diretoria.

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