Curaçao busca virada histórica na Liga das Nações da Concacaf

A rodada de abertura da Liga das Nações da Concacaf reservou um dos capítulos mais impressionantes do futebol internacional recente. Jogando fora de casa, a seleção de Curaçao protagonizou uma reação espetacular ao reverter uma desvantagem de três gols e vencer a Costa Rica por 4 a 3. O resultado ganha contornos ainda mais dramáticos pelo tempo de reação: todos os quatro gols dos visitantes foram anotados em um intervalo de apenas 20 minutos na etapa final.

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A Costa Rica parecia ter o confronto totalmente sob controle no primeiro tempo. Atuando diante de sua torcida, os costarriquenhos impuseram forte ritmo e construíram uma vantagem confortável de 3 a 0, com dois gols de Mora e um de Sinclair. A tranquilidade dos donos da casa se manteve até os 15 minutos da segunda etapa, quando a postura ofensiva da equipe caribenha transformou o rumo da partida.

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O meia-atacante Tahith Chong deixou tudo igual no placar quando a Costa Rica já sucumbia à pressão dos visitantes (Foto: John Duran /AFP)

A reação de Curaçao começou com Gorre, que balançou as redes duas vezes e colocou a equipe de volta no jogo. Aproveitando o desespero do time da casa, Chong deixou tudo igual e Paulina decretou a virada épica para 4 a 3, selando uma exibição memorável na estreia da competição continental.

O feito marca o início com o pé direito no novo ciclo da equipe, que mantém a base histórica responsável por levar o país à sua primeira participação em Copa do Mundo. Sob o comando do experiente técnico holandês Dick Advocaat — que renovou seu contrato —, a seleção conta com referências como os irmãos Juninho e Leandro Bacuna, o atacante Locadia e o goleiro Room. Com a vitória, Curaçao assumiu a liderança do Grupo A da Liga das Nações pelo saldo de gols, superando Haiti e República Dominicana.

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