A Super Data Fifa que marcou a estreia de técnicos consagrados em seleções europeias encerrou nessa terça-feira (6) com inícios promissores, mas também com pelo menos um aquém do esperado. Jorge Jesus arrancou com quatro vitórias por Portugal, e Zidane ficou perto da excelência na França. Na Alemanha, Jürgen Klopp percebeu que terá trabalho, enquanto Xavi Hernández e Roberto Mancini deram alento às torcidas de Holanda e Itália.

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Entre todos, o início mais comentado é o de Jorge Jesus, pelos resultados em campo e por uma grande polêmica fora dele. O ex-técnico do Flamengo comandou a seleção portuguesa em quatro jogos da Liga das Nações da Europa e somou quatro vitórias, com nove gols marcados e quatro sofridos.

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Mas o treinador também se viu no centro de uma polêmica logo na primeira Data Fifa como técnico de Portugal: a crise com o astro Cristiano Ronaldo, que decidiu deixar a seleção em meio à janela de disputas internacionais. Por ora, os resultados de campo respaldam o treinador.

Quem também teve estreia animadora foi Zinédine Zidane. À frente da França pela primeira vez, ele levou a equipe a três vitórias e um empate nos quatro jogos disputados pela Nations League. No período, foram sete gols marcados e apenas dois sofridos.

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Zidane conseguiu bons resultados na primeira Data Fifa como técnico da França (Foto: Franck Fife/AFP)

O único empate aconteceu diante da Itália, que voltou a ter Roberto Mancini como técnico. O treinador, que levou os italianos à conquista da Eurocopa em 2021, somou ainda duas vitórias e uma derrota nesta Super Data Fifa. O tropeço em casa para a Bélgica logo no primeiro jogo aumentou a preocupação do torcedor italiano, mas a sequência com três bons resultados torna o reinício de trabalho de Mancini promissor. A Itália marcou oito gols e sofreu cinco.

Menos badalado que os demais treinadores, o espanhol Xavi Hernández começou bem a trajetória à frente da Holanda, com duas vitórias — ambas sobre a Sérvia — e dois empates. O ponto de atenção é na defesa, vazada nos quatro jogos. O saldo final foi de sete gols marcados e cinco sofridos.

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Quem teve um desempenho aquém do esperado foi Klopp, que estreou no comando da Alemanha após passar um período afastado como treinador. A equipe venceu apenas uma vez nas quatro partidas, perdeu em casa para a Grécia e registrou ainda dois empates. O ataque fez apenas três gols, mas a defesa se mostrou sólida, tendo sido vazada duas vezes.

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