Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Merino salva Espanha, e Kane faz história: veja como foi o dia da Nations

Ambas as seleções venceram na rodada da competição

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
06/10/2026 18:22
Supervisionado porNathalia Gomes,
Favorite o Lance! no Google
Merino e Harry Kane comemorando seus respectivos gols na Nations League
Merino e Harry Kane comemorando seus respectivos gols na Nations League (Foto: AFP)

A Espanha virou sobre a Croácia e venceu por 2 a 1, enquanto a Inglaterra passou pela Tchéquia por 3 a 0 na rodada da Nations League. Em Split, os croatas saíram na frente, mas os espanhóis buscaram a virada no segundo tempo com Merino salvando o dia. Já em Wembley, com dois gols de Kane, os donos da casa construíram o triunfo com tranquilidade e mantiveram a campanha positiva na competição.

Merino comanda virada da Espanha

A Croácia começou melhor diante de sua torcida, em Split, e conseguiu transformar a pressão inicial em vantagem aos 16 minutos. Após cruzamento de Kovacic, Perisic apareceu para marcar de cabeça e colocar os donos da casa na frente.

continua após a publicidade

A Espanha tentou responder ainda no primeiro tempo, principalmente com Dani Olmo e Lamine Yamal, mas não conseguiu superar a defesa croata antes do intervalo. Na volta para a etapa final, Merino entrou no lugar de Baena e participou diretamente da reação espanhola.

Aos 60 minutos, o jogador recebeu passe de Dani Olmo e finalizou para deixar tudo igual. A partida permaneceu equilibrada até a reta final, quando a Espanha encontrou o gol da virada. Aos 87 minutos, Zubimendi encontrou Merino dentro da área. O meio-campista dominou com o pé esquerdo e finalizou com o mesmo pé, colocando a bola no ângulo, garantindo o triunfo por 2 a 1.

continua após a publicidade
Mikel Merino comemora gol de empate da Espanha contra a Croácia na Nations League. (Foto: Marko Perkov/AFP)
Mikel Merino comemora gol de empate da Espanha contra a Croácia na Nations League. (Foto: Marko Perkov/AFP)

Kane faz história em Wembley

Em Londres, a Inglaterra não teve a mesma dificuldade para construir sua vitória. A seleção comandada por Thomas Tuchel derrotou a Tchéquia por 3 a 0, em Wembley, com Harry Kane marcando duas vezes.

O primeiro gol, porém, saiu contra. Aos 26 minutos, Coufal desviou para a própria meta após cruzamento de Kane e abriu o placar para os donos da casa. O atacante ampliou aos 39 minutos. Depois de uma troca rápida de passes, Morgan Rogers encontrou o atacante, que finalizou para fazer 2 a 0 ainda no primeiro tempo.

continua após a publicidade

Na etapa final, o capitão inglês voltou a balançar as redes. Aos 56 minutos, Kane apareceu no segundo poste e marcou de cabeça após cruzamento de Lewis Hall, fechando o placar em 3 a 0.

A atuação teve um significado especial para o atacante. Kane igualou Peter Shilton como o jogador com mais partidas pela seleção principal da Inglaterra, chegando a 125 jogos. Com os dois gols, também alcançou 91 tentos pelos Três Leões.

continua após a publicidade
Médio: Harry Kane comemora gol da Inglaterra com Elliott Anderson na Nations League. (Foto: Adrian Dennis/AFP)
Médio: Harry Kane comemora gol da Inglaterra com Elliott Anderson na Nations League. (Foto: Adrian Dennis/AFP)

A Inglaterra ainda teve outras oportunidades para ampliar, enquanto a República Tcheca não conseguiu acertar nenhuma finalização no alvo. O resultado manteve os ingleses com nove pontos, três atrás da Espanha na classificação.

Veja os outros resultados da Nations League

  1. Escócia 1 x 2 Eslovênia
  2. Suíça 3 x 0 Macedônia do Norte
  3. Albânia 2 x 1 San Marino
  4. Bielorrússia 1 x 0 Finlândia
  5. Cazaquistão 2 x 2 Ilhas Faroés
  6. Moldávia 0 x 4 Eslováquia
  7. Estônia 0 x 0 Islândia
  8. Luxemburgo 0 x 2 Bulgária


➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Lorran, ex-Vasco pelo Dínamo City

Futebol Internacional

Ex-Vasco alcança marca impressionante e se consolida de vez na Albânia

Há 1 minuto
Cristiano Ronaldo acenando

Fora de Campo

Europeus enlouquecem com pronunciamento de Cristiano Ronaldo: 'Não é'

Há 46 minutos
Ede Oloko em ação pelo Liepaja, da Letônia

Futebol Internacional

Rival de Messi na despedida vive temporada de destaque e lidera corrida pela Chuteira de Ouro

Há 1 hora
Lamine Yamal e Gvardiol correndo

Futebol Internacional

Veja os gols da vitória da Espanha sobre a Croácia na Nations League

Há 1 hora
Cristiano Ronaldo antes de Portugal x País de Gales pela Liga das Nações. (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)

Futebol Internacional

Cristiano Ronaldo quebra silêncio sobre Jorge Jesus e aposentadoria: 'Decidi'

Há 2 horas
Montagem coloca Cristiano Ronaldo ao lado de Jorge Jesus

Futebol Internacional

Cristiano Ronaldo x Jorge Jesus: discussão divide opiniões entre torcedores portugueses

Há 3 horas
Mais LANCE!
Lionel Messi antes de Venezuela x Argentina, no Monumental de Maturin. (Photo by JUAN BARRETO / AFP)

Palco de despedida de Messi guarda capítulos marcantes com a Argentina

Raphinha chuta bola durante amistoso entre Brasil e Austrália

Raphinha renova com Barcelona até 2030 e terá aumento salarial

Brasil durante amistoso com a Austrália, em Brisbane

Com jogos apenas fora do País, Seleção destoa das principais na Super Data Fifa

Eduardo Conceição em ação pela Seleção Brasileira de base (Foto: Fabio Souza / CBF)

Com três brasileiros, jornal inglês elege as maiores promessas do futebol

Messi acena para torcedores após vitória da Argentina sobre a Áustria na Copa do Mundo

Quem deve substituir Messi na Argentina nos próximos anos?

Gianni Infantino, presidente da FIFA durante a Copa do Mundo

Noruega apresenta denúncias contra Infantino à FIFA

Yamal (19) comemora o gol que abriu o placar para a Espanha contra a Croácia

Croácia x Espanha: correspondentes da ESPN analisam duelo pela Nations League

Messi na Cidade do Galo (Foto: Internet / reprodução)

Despedida de Messi: As passagens do craque argentino pelo CT do Atlético

Ex-jogador destacou momento especial de craque inglês (Foto: Joe Klamar / AFP)

Em meio à polêmica, ex-jogador compara Cristiano Ronaldo a Kane

Ídolo português não se manifestou publicamente até o momento (Foto: Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix / AFP)

Cristiano Ronaldo toma decisão sobre retorno à Seleção

O técnico Carlo Ancelotti orienta a Seleção Brasileira na vitória sobre a Austrália

Data Fifa de 16 dias pode beneficiar clubes brasileiros? Entenda

Risonho, Lionel Messi faz últimos treinos pela seleção argentina

Antes da despedida: como um DVD salvou Messi para a Argentina

Craque do Real Madrid tem plano para atuar na próxima partida (Foto: Reprodução/RealMadrid)

Real Madrid: astro é visto em balada durante recuperação de lesão