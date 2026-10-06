Merino salva Espanha, e Kane faz história: veja como foi o dia da Nations
Ambas as seleções venceram na rodada da competição
A Espanha virou sobre a Croácia e venceu por 2 a 1, enquanto a Inglaterra passou pela Tchéquia por 3 a 0 na rodada da Nations League. Em Split, os croatas saíram na frente, mas os espanhóis buscaram a virada no segundo tempo com Merino salvando o dia. Já em Wembley, com dois gols de Kane, os donos da casa construíram o triunfo com tranquilidade e mantiveram a campanha positiva na competição.
Merino comanda virada da Espanha
A Croácia começou melhor diante de sua torcida, em Split, e conseguiu transformar a pressão inicial em vantagem aos 16 minutos. Após cruzamento de Kovacic, Perisic apareceu para marcar de cabeça e colocar os donos da casa na frente.
A Espanha tentou responder ainda no primeiro tempo, principalmente com Dani Olmo e Lamine Yamal, mas não conseguiu superar a defesa croata antes do intervalo. Na volta para a etapa final, Merino entrou no lugar de Baena e participou diretamente da reação espanhola.
Aos 60 minutos, o jogador recebeu passe de Dani Olmo e finalizou para deixar tudo igual. A partida permaneceu equilibrada até a reta final, quando a Espanha encontrou o gol da virada. Aos 87 minutos, Zubimendi encontrou Merino dentro da área. O meio-campista dominou com o pé esquerdo e finalizou com o mesmo pé, colocando a bola no ângulo, garantindo o triunfo por 2 a 1.
Kane faz história em Wembley
Em Londres, a Inglaterra não teve a mesma dificuldade para construir sua vitória. A seleção comandada por Thomas Tuchel derrotou a Tchéquia por 3 a 0, em Wembley, com Harry Kane marcando duas vezes.
O primeiro gol, porém, saiu contra. Aos 26 minutos, Coufal desviou para a própria meta após cruzamento de Kane e abriu o placar para os donos da casa. O atacante ampliou aos 39 minutos. Depois de uma troca rápida de passes, Morgan Rogers encontrou o atacante, que finalizou para fazer 2 a 0 ainda no primeiro tempo.
Na etapa final, o capitão inglês voltou a balançar as redes. Aos 56 minutos, Kane apareceu no segundo poste e marcou de cabeça após cruzamento de Lewis Hall, fechando o placar em 3 a 0.
A atuação teve um significado especial para o atacante. Kane igualou Peter Shilton como o jogador com mais partidas pela seleção principal da Inglaterra, chegando a 125 jogos. Com os dois gols, também alcançou 91 tentos pelos Três Leões.
A Inglaterra ainda teve outras oportunidades para ampliar, enquanto a República Tcheca não conseguiu acertar nenhuma finalização no alvo. O resultado manteve os ingleses com nove pontos, três atrás da Espanha na classificação.
Veja os outros resultados da Nations League
- Escócia 1 x 2 Eslovênia
- Suíça 3 x 0 Macedônia do Norte
- Albânia 2 x 1 San Marino
- Bielorrússia 1 x 0 Finlândia
- Cazaquistão 2 x 2 Ilhas Faroés
- Moldávia 0 x 4 Eslováquia
- Estônia 0 x 0 Islândia
- Luxemburgo 0 x 2 Bulgária
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