A crise entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus não impediu que o treinador português recebesse avaliações positivas de veículos europeus pelo início de seu trabalho à frente da seleção. "AS", "BBC" e "The Athletic" destacaram a resposta de Jesus à turbulência envolvendo o principal jogador português e os resultados obtidos pela equipe, que venceu as quatro partidas disputadas desde a chegada do técnico e garantiu classificação para as quartas de final da Nations League.

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A repercussão ocorre justamente após a saída de Ronaldo da concentração portuguesa, episódio que colocou treinador e atacante no centro de uma crise. Mesmo com a repercussão negativa do conflito, as análises publicadas pelos veículos estrangeiros ressaltaram a postura de Jesus e a capacidade de Portugal de manter o desempenho dentro de campo.

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Resultados e liderança colocam Jesus em evidência

O AS tratou Jorge Jesus como um "vencedor incontestável" ao avaliar o início de sua passagem pela seleção. O jornal espanhol destacou que o treinador conseguiu conduzir Portugal a quatro vitórias consecutivas, com 12 pontos conquistados em 12 possíveis em um grupo considerado difícil da Liga A.

A equipe também superou a Dinamarca e a Noruega na classificação, enquanto encontrou alternativas para manter o nível ofensivo mesmo sem Ronaldo nos últimos compromissos. Foram nove gols marcados em quatro partidas, além de quatro sofridos.

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O desempenho coletivo também apareceu nas análises sobre jogadores que ganharam protagonismo com Jesus. Gonçalo Ramos assumiu a condição de titular nos últimos três jogos e marcou em todos eles, além de dar uma assistência em Copenhague. João Félix também foi citado pelo desempenho apresentado, enquanto Vitinha recuperou espaço depois de uma participação abaixo do esperado na Copa do Mundo.

O cenário ajudou a sustentar a avaliação de que Jesus conseguiu fazer a equipe funcionar apesar da turbulência provocada pela saída de Ronaldo.

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A BBC, por sua vez, colocou o treinador no centro da discussão sobre o futuro da seleção portuguesa. O veículo lembrou que Jesus assumiu o comando após a Copa do Mundo e já havia trabalhado com Ronaldo no Al-Nassr, mas destacou que o treinador manteve sua posição depois do episódio que culminou na saída do atacante.

Jorge Jesus beija Cristiano Ronaldo após vitória do Al-Nassr (Foto: Wun Suen/AFP)

A BBC também ressaltou que Jesus deixou aberta a possibilidade de Ronaldo retornar à seleção. Após a vitória portuguesa sobre a Noruega, o técnico afirmou que o atacante poderia voltar caso quisesse e que caberia ao próprio jogador decidir como pretende encerrar sua trajetória pela equipe nacional.

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The Athletic destaca personalidade de Jorge Jesus

O The Athletic adotou uma análise ainda mais voltada à personalidade e à trajetória de Jorge Jesus. O veículo avaliou que seria injusto reduzir o legado do treinador em Portugal ao conflito com Cristiano Ronaldo e destacou seu currículo, que inclui títulos em diferentes países e a conquista da Libertadores pelo Flamengo.

A publicação também apresentou Jesus como um treinador que construiu sua carreira a partir de ideias próprias e destacou sua característica de manter forte controle sobre suas equipes. Para o veículo, essa personalidade ajuda a explicar a postura adotada pelo português durante a crise com Ronaldo.

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O jornal também lembrou que Jesus conquistou títulos importantes pelo Benfica, pelo Al-Hilal e pelo Flamengo antes de assumir a seleção portuguesa. No Brasil, sua passagem pelo clube carioca em 2019 terminou com os títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores.

Na avaliação do The Athletic, portanto, a discussão envolvendo Ronaldo não deveria apagar o histórico do treinador. A publicação destacou justamente a capacidade de Jesus de construir equipes competitivas e de manter suas convicções mesmo diante de forte pressão externa.

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A relação com Ronaldo, que havia sido positiva durante a passagem dos dois pelo Al-Nassr, acabou se transformando no principal assunto da atual Data Fifa. O atacante deixou a concentração depois de não ser utilizado contra a Noruega e após tomar conhecimento de que também não começaria a partida seguinte. Jesus, entretanto, afirmou que Ronaldo continuaria tendo as portas abertas na seleção.

– Se ele quiser, ele volta para a seleção. Podemos conversar antes da próxima convocação, mas quem vai decidir é o Cris. É ele quem deve decidir como quer encerrar sua passagem pela seleção nacional – afirmou o treinador.

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