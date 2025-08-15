Com janela mais cara da história, Liverpool tentará repetir título da Premier League
Atual campeão inglês gastou quase R$ 2 bilhões em reforços
Atual campeão da Premier League, o Liverpool chega novamente como um dos favoritos ao título para a temporada 2025/26. Sob o comando de Arne Slot, a equipe conquistou o Campeonato Inglês 2024/25 com 84 pontos, somando 25 vitórias e nove empates, e terminou 10 pontos à frente do vice-campeão Arsenal.
Liverpool chega com mercado de transferências agressivo
Na janela de transferências mais cara de sua história, os Reds investiram, até o momento, 293,68 milhões de euros (cerca de R$ 1,8 bilhão) de forma estratégica. Os destaques ficam para a contratação de Florian Wirtz, adquirido por 125 milhões de euros — a compra mais cara já feita pelo clube — e para o atacante Hugo Ekitiké, que custou 80 milhões de euros.
Além disso, chegaram os laterais Milos Kerkez (esquerdo) e Jeremie Frimpong (direito). Kerkez reforça o setor onde atua Andy Robertson, que permanece no elenco, enquanto Frimpong substitui Trent Alexander-Arnold, que deixou o clube.
Outro reforço é o goleiro georgiano Giorgi Mamardashvili, adquirido na temporada anterior, mas que só se juntou definitivamente ao elenco neste ano. Ele chega para ser o substituto direto de Alisson, após a saída de Caoimhín Kelleher.
Saídas de peças do ataque podem impactar equipe
Com as saídas de Darwin Núñez e Luis Díaz, Arne Slot terá de administrar uma nova configuração no ataque do Liverpool. O colombiano Díaz era utilizado em diferentes funções ofensivas, enquanto o uruguaio Núñez poderia atuar como reserva imediato de Hugo Ekitiké.
As vendas dos dois atacantes renderam ao clube cerca de 123 milhões de euros, e o Liverpool segue no mercado em busca de um novo centroavante. O nome de Alexander Isak tem sido constantemente ligado aos Reds, com rumores de que o sueco estaria forçando sua saída do Newcastle — inclusive, ele não participou da turnê de pré-temporada dos Magpies.
Falta de profundidade nas opções para a defesa
Na defesa, a saída do zagueiro Jarell Quansah, vendido ao Bayer Leverkusen, reduziu as opções de Slot para apenas três nomes: Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté e Joe Gomez (que também pode atuar como lateral-direito). Na última temporada, Gomez perdeu 28 partidas por lesão, enquanto Konaté ficou fora de oito jogos. Uma nova sequência de ausências no setor defensivo pode sobrecarregar o capitão van Dijk ou até forçar o treinador a improvisar peças na zaga.
Para evitar esse cenário, o clube se movimenta no mercado em busca de dois reforços para a defesa: Giovanni Leoni e Marc Guehi. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o Liverpool pagará cerca de 35 milhões de euros ao Parma pela contratação de Leoni, de 18 anos. Ainda de acordo com Romano, os termos do contrato com Guehi já foram definidos, restando apenas o acerto com o Crystal Palace.
O que vem por aí?
O Liverpool abre a temporada da Premier League nesta sexta-feira (15), às 16h (de Brasília), contra o Bournemouth, em Anfield.
