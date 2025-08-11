Por onde anda Fábio Aurélio, ex-lateral do São Paulo?

A trajetória de Fábio Aurélio é marcada por talento, técnica refinada e uma série de lesões que impediram o lateral-esquerdo de atingir voos ainda maiores. Revelado pelo São Paulo no fim dos anos 1990, ele teve uma carreira de destaque na Europa, especialmente com as camisas de Valencia e Liverpool, antes de retornar ao Brasil e encerrar a carreira no Grêmio. Hoje, afastado do futebol profissional, leva uma vida tranquila em São Carlos, sua cidade natal. O Lance! conta por onde anda Fábio Aurélio?

Nascido em 24 de setembro de 1979, Fábio Aurélio começou no futebol ainda criança, nas escolinhas da prefeitura de São Carlos. Aos 10 anos, passou a jogar pelo São Carlos Clube e, após boas atuações, chegou a ser convidado para testes no Rio Branco de Americana. No entanto, um convite de última hora do seu padrinho mudou os planos: ele conseguiu uma avaliação no São Paulo, clube em que Fábio foi aprovado e iniciou sua formação nas categorias de base.

A trajetória

A estreia como profissional aconteceu em 1997, e rapidamente o lateral-esquerdo se firmou como titular. Com grande capacidade técnica, bom passe e qualidade nas bolas paradas, Fábio se destacou entre os jovens valores do São Paulo, contribuindo para as conquistas dos Campeonatos Paulistas de 1998 e 2000. Suas atuações chamaram a atenção do futebol europeu e, em 2000, ele se transferiu para o Valencia, da Espanha.

Na equipe espanhola, Fábio Aurélio viveu um dos melhores momentos da carreira. Em sua primeira temporada, ajudou o Valencia a chegar à final da Liga dos Campeões da UEFA, embora não tenha participado da decisão contra o Bayern de Munique. Logo depois, veio a consagração nacional: o título de La Liga 2001–02, que encerrou um jejum de 31 anos do clube. Apesar do sucesso, sofreu uma grave fratura na perna em 2003, que o afastou dos gramados por quase toda a temporada seguinte. Ainda assim, sua passagem na Espanha foi marcante e consolidou seu nome como um dos brasileiros mais técnicos da posição naquele período.

Em 2006, com o término do contrato com o Valencia, Fábio Aurélio acertou com o Liverpool, da Inglaterra, tornando-se o primeiro brasileiro a vestir a camisa dos Reds. O convite veio do técnico Rafa Benítez, que já havia trabalhado com ele na Espanha. A estreia foi promissora, com a conquista da Supercopa da Inglaterra logo em sua primeira partida. Contudo, novamente as lesões atrapalharam sua sequência, impedindo que tivesse regularidade nas temporadas seguintes.

Mesmo assim, o brasileiro permaneceu por seis anos no Liverpool, atuando em mais de 130 partidas e marcando gols importantes. Seu chute potente, principalmente em cobranças de falta, e sua habilidade para sair jogando eram diferenciais que agradavam os torcedores e treinadores. Após um período de instabilidade física, foi liberado em 2010, mas acabou sendo recontratado pouco depois, a pedido do técnico Roy Hodgson, que via nele um jogador experiente e confiável.

Ao fim da temporada 2011–12, deixou definitivamente o Liverpool e retornou ao Brasil. Em 2012, foi anunciado como reforço do Grêmio, a pedido do técnico Vanderlei Luxemburgo. A expectativa era grande, mas logo após a assinatura do contrato, Fábio sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho, ainda durante um treino recreativo. A grave lesão o afastou por mais de seis meses e minou suas chances de ganhar ritmo no clube gaúcho.

Mesmo assim, conseguiu voltar aos gramados em abril de 2013, atuando na vitória por 1 a 0 sobre o Cerâmica, pelo Campeonato Gaúcho. Na partida, jogou os 90 minutos e quase marcou em uma cobrança de falta. No entanto, a sequência esperada nunca veio. No final daquele ano, com o contrato encerrado e poucas partidas disputadas, decidiu se aposentar oficialmente do futebol aos 34 anos.

Na Seleção Brasileira, Fábio Aurélio teve destaque nas categorias de base, participando do Mundial Sub-20 de 1999 e dos Jogos Olímpicos de Sydney em 2000. Em ambas as competições, mostrou talento e capacidade para atuar em alto nível. Já na equipe principal, recebeu sua primeira convocação apenas em 2009, para amistosos contra Inglaterra e Omã. Contudo, uma lesão o impediu de se juntar ao grupo, tirando dele a chance de disputar a Copa do Mundo de 2010 — num momento em que a lateral-esquerda era uma posição carente na Seleção. Saiba por onde anda Fábio Aurélio.

Por onde anda Fábio Aurélio?

Fábio Aurélio (@f.aurelio), ex-lateral-esquerdo revelado pelo São Paulo e com passagens marcantes por Valencia e Liverpool, atualmente vive uma rotina afastada do futebol. Desde que se aposentou ao fim da temporada de 2013, ele voltou para São Carlos, sua cidade natal no interior de São Paulo. Lá, leva uma vida tranquila, com muito exercício físico e aproveitando o tempo com os filhos e a esposa. Ele atua como agente de jogadores de futebol através da NG Soccer (@ngsoccer).

Clubes que Fábio Aurélio jogou

São Paulo (1997–2000): Revelado no clube, foi bicampeão paulista e destaque da lateral-esquerda ainda jovem. Valencia (2000–2006): Viveu seu auge técnico na Espanha, sendo campeão nacional e vice da Champions League. Liverpool (2006–2012): Primeiro brasileiro do clube, conquistou a Supercopa da Inglaterra e deixou sua marca com gols de falta e assistências. Grêmio (2012–2013): Último clube da carreira, sofreu com lesões e atuou pouco antes de se aposentar.

Seleção Brasileira

Apesar de ter se destacado na Europa, Fábio Aurélio teve poucas oportunidades na Seleção Brasileira principal. Com passagens frequentes pelas seleções de base, brilhou no Mundial Sub-20 de 1999 e nas Olimpíadas de Sydney em 2000, onde o Brasil foi eliminado por Camarões.

A primeira e única convocação para a Seleção principal veio em 2009, em meio às Eliminatórias para a Copa do Mundo. No entanto, uma lesão o tirou dos amistosos contra Inglaterra e Omã e, por consequência, da briga por vaga no Mundial de 2010 — em um período no qual a lateral-esquerda ainda carecia de nomes de destaque.