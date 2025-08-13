Liverpool busca contratação de zagueiro da seleção inglesa; veja
Defensor é destaque da Premier League há algumas temporadas
O Liverpool segue ativo no mercado de transferências e uma de suas buscas é por um zagueiro. Dessa forma, o alvo é Marc Guéhi, destaque do Crystal Palace e jogador da seleção da Inglaterra. A "Sky Sports" informa que a transferência também é desejo do defensor inglês, que entra em seu último ano de contrato com o Palace, o que deve influenciar nas negociações entre os clubes.
Apesar de entrar em seu último ano de contrato com o Crystal Palace, com vínculo até junho de 2026, Marc Guéhi está avaliado em 40 milhões de libras (R$ 292 milhões na cotação atual) pelos Eagles. Porém, o Liverpool não irá avançar no negócio com valores próximos a esse, justamente pelo fato de que, em 12 meses, Guéhi poderá ficar livre no mercado.
Porém, os Reds só tentarão negociar os termos pessoais com Marc Guéhi se um acordo puder ser fechado com o Crystal Palace. Os líderes do Liverpool tem um relacionamento de longa data com o presidente do Palace, Steve Parish, e querem conduzir as negociações da maneira mais ética possível. Inclusive, Parish chegou a afirmar que pode considerar vender Guéhi se o zagueiro não assinar uma renovação de contrato.
Números de Guéhi e concorrentes do Liverpool
Há um ano, Marc Guéhi foi apontado como alvo do Newcastle, que avançou com diversas investidas, mas sem sucesso. Nesse verão, a possibilidade desse movimento ocorrer é mínima, já que os Magpies anunciaram Thiaw, ex-zagueiro do Milan. Além do Liverpool, o Tottenham também é um destino em potencial, já que tentou a contratação de Guéhi em janeiro deste ano. Os Spurs buscam um defensor para esta temporada, mas, neste momento, o foco é em um camisa 10.
Aos 25 anos, Marc Guéhi disputou 38 jogos na última temporada pelo Crystal Palace, marcando três gols e concedendo duas assistências.
