Liverpool vende promessa para clube de John Textor; saiba mais

O Liverpool fechou a venda de uma de suas promessas para clube da Eagle Football Holdings, grupo que tem John Textor como um dos representantes. O Lyon anunciou na última terça-feira (5) a contratação de Tyler Morton, meio-campista de 22 anos formado nos Reds. O clube francês chegará perto dos R$ 100 milhões pelo jovem inglês, abordando valor fixo e bônus.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Lyon desembolsará 10 milhões de euros fixos (R$ 63,7 milhões na cotação atual), além de outros 5 milhões de euros (R$ 31,8 milhões) em bônus e variáveis, segundo veículos franceses. O Liverpool, por sua vez, também garantiu o direito a 20% do valor em caso de futura venda do atleta. Tyler Morton será o quarto reforço do clube francês, que já oficializou as chegadas do zagueiro Kluivert, do meia Sulc e do ponta Afonso Moreira nesta janela de transferências. Matt Turner, goleiro ex-Nottingham Forest, também foi contratado, mas, na sequência, foi vendido ao New England Revolution.

continua após a publicidade

Apesar do esforços no mercado de verão, o Lyon segue em situação financeira delicada. O clube francês quase foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Francês, diante de uma punição por parte da Liga Profissional de Futebol da França (LFP). Mesmo assim, a direção conseguiu reverter a decisão com um recurso de apelação.

Quem é Tyler Morton, agora ex-Liverpool

Tyler Morton foi desenvolvido nas categorias de base do Liverpool, já que chegou nos Reds aos setes anos, em 2009. O meio-campista assinou seu primeiro contrato profissional com o clube inglês aos 17 e sua primeira temporada no elenco principal foi em 2021/22. Posteriormente, Morton foi emprestado pelo Liverpool em duas ocasiões: para o Blackburn Rovers e o Hull City. Além disso, o meio-campista inglês tem passagens pelas seleções de base da Inglaterra e foi campeão da Eurocopa Sub-21 recentemente.

continua após a publicidade

Tyler Morton no Centro de Treinamento do Lyon (Foto: Reprodução/Lyon)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.