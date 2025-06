Liverpool assina com terceiro reforço para a próxima temporada

Após Wirtz e Frimpong, o Liverpool acertou com seu terceiro reforço para a próxima temporada. De acordo com Fabrizio Romano, Milos Kerkez já assinou contrato com o clube inglês e aguarda agora o anúncio oficial. O lateral-esquerdo húngaro chega do Bournemouth por 40 milhões de libras (cerca de 300 milhões de reais).

O jovem de 21 anos foi um dos melhores da posição na última Premier League. Kerkez fez todos os 38 jogos do Bournemouth na competição, com dois gols e cinco assistências, rendendo a ele uma nota média de 7.06 pelo Sofascore.

O jogador chega para a posição de Tsimikas e Robertson, que já não é titular incontestável do Liverpool após a saída de Klopp.

Liverpool já havia acertado com dois reforços

Antes de Kerkez, o técnico Arne Slot já havia visto a chegada de dois reforços para a equipe.

Florian Wirtz foi anunciado no dia 20 como novo reforço do Liverpool, reforçando a equipe de Arne Slot em transferência junto ao Bayer Leverkusen por 150 milhões de euros (quase R$ 950 milhões na cotação atual).

Wirtz foi anunciado pelo Liverpool (Foto: Reprodução)

O valor inclui a taxa fixa e os bônus que podem ser alcançados pelo atleta em metas com a camisa vermelha. O vínculo entre as partes terá duração de cinco anos, expirando ao final do primeiro semestre de 2030.

No último dia 30, o Liverpool oficializou a contratação de Jeremie Frimpong, da mesma posição de Arnold. O holandês chegou do Bayer Leverkusen pelo valor de 35 milhões de euros (aproximadamente 227 milhões de reais) para ocupar o lado direito do clube comandado por Arne Slot.

Com Kerkez, o Liverpool chegou ao valor de 1.47 bilhão de reais gastos em reforços nesta janela de transferências.

