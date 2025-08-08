menu hamburguer
Newcastle define plano B diante de saída iminente de Isak

Promessa do Porto é o escolhido dos Magpies depois de perder Sesko para o United

imagem cameraAlvo do Newcastle, Samu comemora gol pelo Porto (Foto: Miguel Riopa / AFP)
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/08/2025
15:37
Diante da iminente saída de sua estrela principal, Alexander Isak, o Newcastle mira uma nova alternativa para seu ataque. De acordo com o jornalista David Ornstein, os Magpies definiram Samu Omorodion como "plano B" depois de perder a disputa por Benjamin Sesko para o Manchester United. Após ótima temporada pelo Porto, o espanhol está bastante valorizado no mercado.

A novela de Isak no Newcastle ainda está em curso, comparando-se a de Viktor Gyokeres com o Arsenal. No caso do astro dos Magpies, o Liverpool é a escolha. Porém, ainda não há luz verde em relação à transferência do sueco, já que fala-se de uma negociação que deve superar os 120 milhões de euros (R$ 758,8 milhões na cotação atual). Mesmo assim, a vontade de Isak deve prevalecer.

Dessa forma, o Newcastle passou a mirar um atacante no mercado de verão e Benjamin Sesko foi o principal alvo. No entanto, os Magpies perderam a disputa para o Manchester United. Outro nome ventilado recentemente foi o de Nicolas Jackson, que pode estar de saída do Chelsea. O alvo mais concreto, de fato, é Samu Omorodion, que está avaliado em 50 milhões de euros (R$ 316 milhões) pelo site "Transfermarkt".

Samu cobrando pênalti no Mundial de Clubes pelo Porto (Foto: Rich von Biberstein/Icon Sportswire)

Samu está valorizado no mercado

Na temporada passada, pelo Porto, Samu Omorodion marcou 27 gols em 45 jogos por todas as competições. O atacante conta com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros (R$ 632,1 milhões) e é visto como uma opção viável depois da mudança de Benjamin Sesko para o United. Espera-se que o Newcastle inicie em breve abordagens aos Dragões e ao jogador espanhol.

