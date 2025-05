Chelsea tem possível azar curioso para a final da Conference League

Nesta quarta-feira (28), acontece a grande final entre Real Betis e Chelsea, pela Conference League, às 16h (de Brasília). Enquanto o time espanhol tem uma curiosidade que os dá força para a decisão, o Chelsea pode ter outra curiosidade que os preocupa: nessa temporada, todos os times ingleses que ganharam um título tem um pássaro no escudo. Os Blues tem um leão.

Na cultura chinesa, todo ano representado pelo calendário pertence a algum animal. Em 2025, foi a vez do "Ano da Cobra". Entretanto, pode-se dizer que no futebol, principalmente na Inglaterra, a temporada 2024/25 pode-se ser chamado de "Ano do Pássaro". Todos os times do país que foram campeões na temporada tem uma ave no escudo: Crystal Palace, Tottenham, Liverpool e Newcastle.

Crystal Palace, Tottenham, Liverpool e Newcastle, na respectiva ordem, ganharam títulos na atual temporada (Arte; Lance!)

Na ordem da foto, o Crystal Palace é o primeiro a abrir a fila. A equipe conquistou a Copa da Inglaterra em cima do Manchester City e garantiu seu primeiro título desde que foi fundado. Na sua logo, a equipe tem uma águia. O Tottenham é o segundo, e conquistou a Europa League, seu primeiro troféu desde 2008, e o primeiro internacional desde a temporada 1971/72. No seu brasão, os Spurs ostentam um galo.

Em seguida, vem o Liverpool, que tem a ave mais polêmica. O passáro, denominado "Liverbird" é um cruzamento entre uma águia e um corvo-marinho. A criatura mitológica, além de ser um símbolo do time de futebol, também faz parte da cultura da cidade britânica. Por último, o Newcastle, tem seus torcedores chamados de "Magpies", um "pega", em tradução livre, que é uma ave típica da região. No escudo atual, o pássaro não se faz presente, porém, em logos históricas ele é representado.

Chelsea terá que lidar com o "Ano do Pássaro"

O Chelsea vive em uma controvérsia, no dito "Ano do Pássaro". Em teoria, os Blues carregam um leão alado segurando o cajado de Abadia de Westminster, uma igreja da cidade de Londres. A criatura mitológica aparece na Bíblia, e seria uma figura híbrida entre um mamífero terrestre e uma ave. Embora a criatura seria metade pássaro, na logo dos Blues, o animal não demonstra ter sinais de asas.

Além da controvérsia, o Chelsea também precisa lidar com uma curiosidade do adversário: toda vez que um Papa morreu, o Real Betis levantou um troféu. Na história, esse acontecimento ocorreu três vezes: em 1977, quando Paulo VI morreu e a equipe conquistou a Copa do Rei; em 2005, com a morte de João Paulo II, a Copa do Rei foi novamente conquistada; e por fim, em 2022, quando Bento XVI, quando conseguiram o tricampeonato da competição doméstica.

Real Betis e Chelsea se enfrentam em duelo válido pela grande final da Conference League. A partida acontece nesta quarta-feira (28), no Tarczynski Arena Wroclaw, em Breslávia (POL), às 16h (de Brasília), com transmissão ao vivo e exclusiva da CazéTV (YouTube e Prime Video).

