Técnico do Betis cita Antony e projeta final da Conference League

Na véspera da final da Conference League, entre Real Betis e Chelsea, o técnico Manuel Pellegrini compareceu ao estádio Tarczynski Arena Wroclaw, palco do confronto, projetou a decisão continental e aproveitou para citar a recuperação de Antony, um dos astros da temporada do clube espanhol. O brasileiro vive grande fase na carreira e foi um dos protagonistas da classificação inédita à competição.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Foi um ano de trabalho para nos classificarmos para a Europa (League) com quatro jogos de antecedência, e conseguimos chegar nesta final. Esta é a primeira final internacional do Betis e estamos confiantes - disse Pellegrini, que continuou:

continua após a publicidade

- Acho que posso me orgulhar do que Antony fez. Falei com ele antes de vir, ele me disse que não estava jogando, que não estava feliz, que precisava de uma revanche. Não é fácil quando pagam 100 milhões de euros por você, mas Antony é um grande jogador e acho que a vinda para o Betis foi muito boa para ele.

Com a confiança recuperada, Antony é um dos grandes protagonistas da histórica temporada do Real Betis. Causando impacto imediato na equipe, o jogador ajudou o clube a alcançar sua primeira final internacional. A excelente temporada, inclusive, fez o atacante retornar às convocações para a Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

Desde sua chegada ao Real Betis, Antony transformou o time. Foram nove gols e cinco assistências em 25 partidas na temporada. Além disso, o brasileiro foi um dos principais responsáveis por levar o clube à sexta colocação de La Liga - garantindo vaga na fase de grupos da próxima Europa League - e também à final da Conference.

Tudo que você precisa saber sobre a final da Conference League entre Real Betis, de Antony, e Chelsea

Taça da Conference League (Foto: Divulgação/UEFA)

A final entre Real Betis e Chelsea será disputada em uma quarta-feira, dia 28 de maio, às 16h (de Brasília), no Estádio Municipal de Breslávia, na Polônia. O estádio é a casa do time Śląsk Wrocław, e foi inaugurado em 2011, tendo capacidade para 45 mil espectadores.

Os espanhóis garantiram vaga na final da Conference League ao empatarem por 2 a 2 com a Fiorentina, fora de casa. Como haviam vencido a ida por 2 a 1 na Espanha, o time comandado por Manuel Pellegrini avançou com um agregado de 4 a 3. Antony foi decisivo, com um gol de falta no tempo normal e assistência na prorrogação.

No outro lado da chave, os ingleses enfrentaram o Djurgården com ampla vantagem, após golearem por 4 a 1 no jogo de ida na Suécia. Em Stamford Bridge, os Blues voltaram a vencer, desta vez por 1 a 0, e confirmaram a classificação à final da Conference League com tranquilidade.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.