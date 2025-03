Na final da Copa da Liga Inglesa, o Newcastle derrotou o Liverpool por 2 a 1 e se sagrou campeão inédito na competição. O jogo aconteceu neste domingo (16), no Wembley Stadium, e com a ajuda de Isak e Dan Burm, que marcaram os gols pela equipe, os Magpies ganharam seu primeiro título nacional desde 1955. Chiesa diminuiu para os Reds.

Com o título, o Newcastle quebrou tabus históricos em sua história. O time venceu seu primeiro título nacional após 70 anos de espera, sendo o último em 1955. Além disso, essa foi a primeira conquista da Copa da Liga Inglesa pelo clube, sendo campeão inédito na competição. A equipe havia batido na trave na temporada de 1975/76 e 2022/23.

Junto a isso, o Newcastle também encerrou outro tabu: não vencia o Liverpool há quase 10 anos. A última vitória do clube contra os Reds havia sido em dezembro de 2015, quando venceu pelo mesmo placar na Premier League. De lá para cá, foram 17 jogos sem a vitória, sendo 12 derrotas e cinco empates.

Já Eddie Howe quebrou outro tabu na competição. Ele é o primeiro técnico inglês a ganhar o título da Copa da Liga Inglesa desde 2004, quando Steve McLaren ganhou pelo Middlesbrough. Nenhum treinador da Inglaterra havia conquistado a Copa até o comandante do Newcastle.

Liverpool x Newcastle: como foi o jogo?

O jogo começou mais estudado e cauteloso por ambas as partes. Quem saiu mais para o jogo foi o Newcastle, sendo mais agressivo. A tônica do primeiro tempo foi com o Liverpool mais acuado, esperando a oportunidade perfeita, enquanto os Magpies atacavam mais, porém sem conseguir finalizar bem suas jogadas. Ao fim da primeira etapa, o Newcastle chegou com o maior perigo até então e abriu o placar em jogada de escanteio. Dan Burn, convocado por Thomas Tuchel, foi o marcador do primeiro gol da partida.

continua após a publicidade

Isak marcou o segundo da partida na final da Copa da Liga Inglesa (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Já no segundo tempo, o Liverpool se viu encurralado e começou a sair mais para o jogo. O time dominou a posse de bola, porém, fazia isso com pouca finalidade na partida, chegando poucas vezes ao gol do rival. O Newcastle jogava de forma mais inteligente e, assim, chegou ao segundo gol do jogo. Isak, que havia marcado, teve seu tento invalidado pelo VAR. Porém, pouco tempo depois, o jogador não desperdiçou a chance e fez o segundo do Newcastle, ficando mais perto do título.

O Liverpool começou a pressionar e chegar perigosamente ao gol de Nick Pope. O goleiro fez defesas incríveis e conseguia se segurar na meta do Newcastle. Na reta final do jogo, entretanto, os Magpies entraram em modo defensivo e pouco jogaram, dando espaço para os Reds pressionarem. Nos acréscimos da partida, Chiesa diminuiu para o Liverpool.

O que vem por aí?

Agora só com a Premier League em disputa, o Liverpool busca se recuperar na temporada e enfrenta o seu arquirrival Everton. O jogo acontecerá em Anfield e será disputado depois da pausa internacional para os jogos de seleções, no dia 2, às 16h (de Brasília). Já o Newcastle terá a pausa para comemorar o seu título e voltará aos campos no mesmo dia, enfrentando o Brentford pela Premier League, às 15h45 (de Brasília).

✅ FICHA TÉCNICA

Liverpool 1x2 Newcastle

Final - Copa da Liga Inglesa

📆 Data e horário: domingo, 16 de março de 2025, às 13h30 (de Brasília);

📍 Local: Wembley Stadium, em Londes (ING);

🕴️ Arbitragem: John Brooks (árbitro); Eddie Smart e Nick Greenhalgh (assistentes); Stuart Attwell (VAR)

⚽ Gols: Dan Burn (NEW 45'/1T), Isak (NEW 7'/2T), Chiesa (LIV 45+4/2T)

🟨 Cartões amarelos:

🟥 Cartão vermelho: --

⚽ESCALAÇÕES

LIVERPOOL (Técnico: Arne Slot)

Kelleher; Qaunsah, van Dijk, Konaté, Robertson; Gravenberch, MacAllister; Salah, Szoboszlai, Luis Díaz; Diogo Jota

NEWCASTLE (Técnico: Eddie Howe)

Nick Pope; Livramento, Burn, Schar, Trippier; Joelinton, Tonali, Bruno Guimarães; Harvey Barnes, Isak, Murphy