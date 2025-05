Morte do Papa Francisco pode ajudar o Real Betis a conquistar a Conference; entenda

Nesta quarta-feira (28), acontece a grande final da Conference League, entre o Real Betis, da Espanha, e o Chelsea, da Inglaterra. A final acontece às 16h (de Brasília), no estádio Tarczynski Arena Wroclaw, em Breslávia, na Polônia. Considerado o 'azarão' entre os dois times, o Real Betis pode contar com uma coincidência curiosa e, no mínimo, macabra: toda vez que um Papa morreu, a equipe ganhou um título.

O clube enfrenta o Chelsea, grande favorito para o título na competição. Ambos vivem um abismo financeiro, com a equipe londrina faturando quatro vezes mais que Betis, mesmo vivendo uma temporada abaixo da expectativa. Entretanto, o time espanhol tem uma grande arma para a final da Conference League: o falecimento do Papa Francisco.

Na história, esse acontecimento ocorreu três vezes: em 1977, quando Paulo VI morreu e a equipe conquistou a Copa do Rei; em 2005, com a morte de João Paulo II, a Copa do Rei foi novamente conquistada; e por fim, em 2022, quando Bento XVI, quando conseguiram o tricampeonato da competição doméstica.

Real Bétis e Espanyol batalhando em jogo válido pela La Liga (Foto: Reprodução/Bétis)

Sem chances de vencer a Copa do Rei neste ano, a morte do Papa Francisco aconteceu em um dos melhores momentos esportivos para o Betis: é a primeira final continental que a equipe disputa em sua história. Além disso, o time também esteve vivo até o último suspiro em La Liga, garantindo uma vaga para a próxima Europa League.

Desta forma, com o falecimento do Santo Padre, uma faísca acende nos corações dos torcedores da equipe. Não que estejam comemorando a morte de Francisco, mas que, se a escrita permanecer, muitos ficarão felizes.

Outras possíveis coincidências para a conquista do título

Há outro fator curioso sobre um possível título da Conference League para o Real Betis. A equipe nunca venceu uma partida antes da final e o consequente título. Isto é, sempre em uma partida antes das decisões que ganhou, o Betis perde ou empata. Em 1977, eles perderam para o Barcelona e acabaram com o título; em 2005, empataram com o Mallorca; e em 2022, foram derrotados para o Elche, tudo antes de conquistarem o troféu da Copa do Rei.

Em 1997, o time estava na final da Copa do Rei, porém, antes da decisão, acabou ganhando o Real Valladolid por 2 a 0. No jogo decisivo, perdeu para o Barcelona por 3 a 2, dando mais força à teoria. Na atual temporada, o último jogo antes da Conference League, a equipe empatou com o Elche, e por isso, surge mais um ponto de esperança para os torcedores da equipe.

Real Betis e Chelsea se enfrentam em duelo válido pela grande final da Conference League. A partida acontece nesta quarta-feira (28), no Tarczynski Arena Wroclaw, em Breslávia (POL), às 16h (de Brasília).

