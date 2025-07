Chegou um dos principais momentos do ano para os fãs de futebol internacional: a janela de transferências do verão europeu. A seguir, o Lance! mostra como foi a terça-feira (15) de negociações do principal palco do mercado da bola.

Luis Díaz 🚫Bayern de Munique 🔴

O Liverpool rejeitou uma proposta oficial do Bayern de Munique pelo atacante Luis Díaz. Segundo o jornalista David Ornstein, do "The Athletic", o colombiano de 28 anos manifestou o desejo de deixar o clube inglês, mas os Reds não pretendem liberá-lo facilmente.

Florian Plettenberg, da "Sky Sports", informa que os Bávaros estão preparando outra proposta pelo colombiano.

Mercado da Bola: Luis Díaz, atacante do Liverpool, é alvo do Bayern de Munique (Foto: AFP)

Henderson ✅ Brentford 🐝

O Brentford anunciou oficialmente a contratação do meia Jordan Henderson, de 35 anos. O ex-Liverpool chega aos Bees com contrato de dois anos.

📆 Mercado da Bola: Datas da janela de transferências de verão da Europa

➡️Janela do meio do ano: quando abre e fecha nas principais ligas da Europa

Premier League (Inglaterra)

Janela oficial de 16 de junho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

LaLiga (Espanha)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Serie A (Itália)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 20h, horário local)

Bundesliga (Alemanha)

Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Ligue 1 (França)

Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

