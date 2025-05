A final da Conference League está definida: o Real Betis, com grande atuação de Antony, garantiu a vaga após empatar com a Fiorentina na prorrogação e enfrentará o Chelsea, que venceu o Djurgården com tranquilidade. Os espanhóis avançaram com um agregado de 4 a 3, após verem a Viola virar o jogo e levarem o duelo ao tempo extra, onde Antony brilhou. Já os Blues, com um time alternativo, administraram a vantagem construída no jogo de ida e venceram por 1 a 0 em Stamford Bridge.

O Lance! preparou um guia para você ficar por dentro de tudo da final da Conference League.

Quando e onde será a grande final da Conference League?

A final será disputada em uma quarta-feira, dia 28 de maio, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Breslávia, na Polônia. O estádio é a casa do time Śląsk Wrocław, e foi inaugurado em 2011, tendo capacidade para 45 mil espectadores.

Como foram os jogos?

Betis segura pressão, empata com Fiorentina e vai à final

O Real Betis garantiu vaga na final da Conference League ao empatar por 2 a 2 com a Fiorentina, fora de casa. Como havia vencido a ida por 2 a 1 na Espanha, o time espanhol avançou com um agregado de 4 a 3. Antony foi decisivo, com um gol de falta no tempo normal e assistência na prorrogação.

Antony comemora gol pelo Real Betis diante da Fiorentina, pela Europa League (Foto: Reprodução/Instagram)

A partida teve muita emoção desde o início. Após o golaço de Antony, Gosens virou para a Fiorentina ainda na primeira etapa, com dois gols de cabeça após escanteios. O segundo tempo foi equilibrado, com boas chances para os dois lados. Na prorrogação, Antony achou Ezzalzouli livre na área, e o atacante marcou o gol da classificação. A Viola até tentou pressionar, mas o Betis segurou bem e vai à sua primeira final continental.

continua após a publicidade

Chelsea administra vantagem e confirma classificação em casa

No outro lado da chave, o Chelsea enfrentou o Djurgården com ampla vantagem, após golear por 4 a 1 no jogo de ida na Suécia. Em Stamford Bridge, os Blues voltaram a vencer, desta vez por 1 a 0, e confirmaram a classificação à final da Conference League com tranquilidade.

Elenco do Chelsea comemora gol contra o Djurgarden pela Conference League (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Mesmo com uma escalação alternativa, o time londrino dominou o jogo. Aos 37 minutos do primeiro tempo, Dewsbury-Hall recebeu belo passe em profundidade, driblou o marcador e finalizou com categoria para marcar o único gol da partida.

No segundo tempo, o Chelsea desperdiçou diversas chances, incluindo um lance inacreditável perdido por George sem goleiro. O Djurgården assustou uma vez, exigindo boa defesa de Jörgensen, mas não foi o suficiente para reagir. Gusto ainda quase ampliou no fim, mas o placar ficou mesmo em 1 a 0.