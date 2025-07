Liverpool recusa proposta multimilonária por Luis Díaz; confira

O Liverpool rejeitou uma proposta oficial do Bayern de Munique pelo atacante Luis Díaz. Segundo o jornalista David Ornstein, do "The Athletic", o colombiano de 28 anos manifestou o desejo de deixar o clube inglês, mas os Reds não pretendem liberá-lo facilmente.

O Bayern de Munique formalizou nesta semana uma proposta de 67,5 milhões de euros (cerca de R$ 440 milhões) para contratar Luis Díaz. O valor foi prontamente recusado pelo Liverpool, que não considera negociá-lo neste momento.

Apesar de avaliar o colombiano por mais de 100 milhões de euros, o Liverpool insiste que Díaz faz parte dos planos para a próxima temporada. A postura do clube foi comunicada não só ao Bayern, mas também a Barcelona e outros clubes interessados.

Contrato de Luis Díaz ainda não foi renovado

Luis Díaz tem contrato com o Liverpool até meados de 2027 e, embora faltem dois anos para seu término, ainda não houve movimentações para renovação. Internamente, o jogador já deixou claro seu desejo de sair, o que tem aumentado as especulações sobre uma transferência ainda nesta janela de verão europeia.

Contratado junto ao Porto em janeiro de 2022 por 37,5 milhões de libras (aproximadamente R$ 282 milhões), Díaz acumula 148 partidas, 41 gols e 23 assistências com a camisa dos Reds.

Na última temporada, foi peça fundamental na conquista do título da Premier League sob comando de Arne Slot, com 13 gols em 36 jogos no campeonato. Contudo, o colombiano foi alvo de críticas após não comparecer ao velório do companheiro Diogo Jota, falecido recentemente em um trágico acidente de carro.

Luis Díaz, atacante do Liverpool, é um dos principais alvos do Bayern de Munique na janela de transferências (Foto: Darren Staples/AFP)

Díaz fala sobre polêmica com o velório de Diogo Jota

Após o falecimento de seu companheiro de Liverpool, Diogo Jota, o colombiano foi visto em festas e comemorações, enquanto outros colegas do clube compareciam ao funeral do atacante português, se tornando alvo de críticas nas redes sociais. Nesta segunda-feira (7), o jogador se pronunciou ao canal "Win Sport Colombia" sobre a morte do atacante dos Reds.

No dia do funeral de Diogo Jota, o colombiano foi visto em clima de festa junto a influenciadores conterrâneos. A partir disto, Luis Díaz virou alvo de críticas, principalmente pelo fato de, quando o atacante teve seu pai sequestrado, Jota demonstrou apoio publicamente. Após as críticas, Luis Díaz enfim quebrou o silêncio, e falou sobre a morte do companheiro de Liverpool.

- É muito difícil saber de notícias como esta. Ele era um companheiro de equipe fundamental quando cheguei ao Liverpool. Fui bem recebido pela família; nos tornamos grandes amigos e uma rivalidade saudável. Só quero desejar muita força à esposa e aos filhos dele. Dói muito; foi incrível quando acordei e vi a notícia; chorei muito - desabafou Luis Díaz.

