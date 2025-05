Sob os olhos dos ídolos Jürgen Klopp e Steven Gerrard, o Liverpool empatou com o Crystal Palace por 1 a 1 no fechamento da Premier League. Os Eagles abriram o placar em Anfield logo no começo, com gol de Sarr, mas na segunda etapa, Mohamed Salah deixou tudo igual, para euforia dos presentes no estádio.

O confronto ficou marcado pelas celebrações dos títulos. Os Reds haviam conquistado, de maneira antecipada, o troféu da liga pela segunda vez na era moderna, a primeira diante do torcedor, já que em 2019/20 o futebol ficou marcado pela pandemia. Após o apito final, os atletas receberam o troféu e ergueram em frente aos aficionados vermelhos.

O Palace, por sua vez, fechou a temporada marcada pela conquista inédita da FA Cup. Antes de a bola rolar, os dois times trocaram guardas de honra, em sinal de respeito pelos títulos. Além de Klopp e Gerrard, nomes como Jordan Henderson e Sir Kenny Dalglish marcaram presença nas tribunas de Anfield.

Com a bola rolando, o primeiro golpe foi dos visitantes. Sarr, livre no miolo da zaga vermelha, recebeu grande passe de Mitchell e bateu cruzado para vencer Alisson. No segundo tempo, aos 39', Salah pegou rebote de cabeçada errada de Cody Gakpo e bateu pulando, forte, para fuzilar as redes e fechar uma campanha histórica do clube.

Após o jogo, o egípcio foi condecorado com os troféus de Playmaker da temporada (jogador com mais gols e assistências) e Chuteira de Ouro (artilheiro), através dos 29 gols e 18 assistências. Virgil van Dijk, capitão do time, ergueu o troféu para euforia em Merseyside. O jogo também marcou a despedida de Alexander-Arnold, que escolheu não renovar contrato com o clube, e já tem conversas avançadas para se tornar o novo jogador do Real Madrid.

