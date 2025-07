João Pedro ‘paga’ 80% de gasto milionário do Chelsea em 10 dias

Em menos de duas semanas, João Pedro já fez o Chelsea recuperar indiretamente mais da metade do investimento feito em sua contratação. O atacante brasileiro, comprado junto ao Brighton por £ 55 milhões (R$ 413 milhões), foi decisivo no título do Mundial de Clubes e contribuiu diretamente para que o clube inglês acumulasse US$ 61 milhões (R$ 340 milhões) em premiações no torneio.



💰 Gols, título e milhões em tempo recorde

Anunciado oficialmente no dia 2 de julho, João Pedro se apresentou aos Blues a tempo de reforçar o time nas fases finais do Mundial de Clubes 2025. Na estreia contra o Palmeiras, pelas quartas de final, entrou no segundo tempo e teve participação ativa na vitória por 2 a 1. A classificação rendeu US$ 21 milhões (R$ 117 milhões) ao Chelsea.

Na semifinal contra o Fluminense, clube que o revelou, João Pedro brilhou com dois gols na vitória por 2 a 0, garantindo vaga na final e mais € 30 milhões (R$ 191 milhões) em prêmios ao clube inglês.

Na decisão contra o PSG, o camisa 9 voltou a balançar as redes e fechou o placar em 3 a 0. O título rendeu um bônus adicional de € 10 milhões (R$ 63 milhões), elevando o total conquistado pelo Chelsea no torneio a US$ 61 milhões.

💸 Retorno imediato

📊 João Pedro custou: £ 55 milhões (R$ 413 milhões)

🏆 Premiação conquistada com ele em campo: R$ 340 milhões

Em menos de duas semanas, João Pedro recuperou 82% do investimento feito pelo Chelsea apenas com premiações esportivas. Aos 23 anos, o ex-Fluminense assinou contrato longo com o clube londrino, até 2033, e já começou a escrever sua história com impacto imediato.



