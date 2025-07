Real Madrid quer a disputa do Mundial de Clubes a cada dois anos

O Real Madrid sugeriu à Fifa que o Mundial de Clubes passe a ser disputado a cada dois anos, de acordo com o The Guardian. A proposta reflete o interesse comercial do clube espanhol, que liderou as vendas de ingressos na edição mais recente e busca novas fontes de receita para pagar a reforma do Santiago Bernabéu.

A sugestão foi feita durante as discussões realizadas em Miami durante o Mundial entre clubes e a Fifa. Apesar do apelo merengue, Gianni Infantino resiste à ideia, mas mantém em aberto a possibilidade de ampliar a competição para 48 equipes em 2029.

Apesar da resistência de grande parte dos jogadores e comissões técnicas dos clubes, o presidente da Fifa recebeu, em sua maioria, apoio dos clubes para a realização do Mundial, motivado pelo fator econômico. O Chelsea, por exemplo, levou para Londres mais de R$640 milhões por ser campeão.

Com o atrativo montante, outros clubes estão interessados em participar da competição. Por esse motivo, Infantino estuda ampliar a quantidade de equipes para 48 na próxima edição. O presidente da Fifa chegou a citar publicamente Arsenal, Liverpool, Manchester United, Tottenham, Barcelona, Napoli e Milan como clubes que gostaria de ver na próxima edição.

Real Madrid e o Mundial de Clubes

Elenco do Real Madrid antes da partida contra o PSG pelo Mundial (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

Durante as reuniões realizadas em Miami no Mundial de Clubes, o Real Madrid sugeriu à Fifa que o torneio passe a ser disputado a cada dois anos. A proposta partiu do clube que mais gerou receita comercial na competição, responsável por 25% das vendas de ingressos.

O Real Madrid tem forte interesse na competição para ajudar no pagamento de um empréstimo de €1,2 bilhão, contraído para a reforma do estádio Santiago Bernabéu, segundo reporta o The Guardian. O argumento madridista é que há demanda e interesse suficientes para uma edição a cada dois anos. Apesar da pressão, a Fifa considera a proposta exagerada e, por ora, descarta a mudança na frequência do torneio.

