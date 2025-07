A presença de Donald Trump na cerimônia de premiação do Mundial de Clubes, vencido pelo Chelsea no último domingo, não foi o único momento inusitado da noite envolvendo futebol. Durante entrevista à "DAZN", o presidente dos Estados Unidos sugeriu que pode assinar uma ordem executiva para mudar oficialmente o nome do esporte no país de "soccer" para "football".

Conhecido por sua postura nacionalista, Donald Trump voltou a surpreender o mundo esportivo ao comentar, de forma aparentemente séria, que pode alterar o nome oficial do futebol nos Estados Unidos. Durante entrevista concedida à emissora "DAZN", na final do Mundial de Clubes, o presidente norte-americano afirmou que a mudança de “soccer” para “football” “poderia ser feita com facilidade”

- Eles chamam de 'football', nós chamamos de 'soccer', mas essa mudança poderia acontecer facilmente. Mas é ótimo de assistir - declarou Trump, sorrindo, durante a transmissão da final entre Chelsea e PSG, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Apesar de o termo “soccer” ser amplamente utilizado nos Estados Unidos, Canadá e Austrália, a maioria dos países do mundo, especialmente os europeus, se refere ao esporte como “football”. A fala de Trump, portanto, sugere uma possível reaproximação cultural com o futebol global - especialmente num momento em que os EUA se preparam para sediar a Copa do Mundo de 2026, ao lado de México e Canadá.

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, disse em entrevista que poderia mudar o nome do futebol no país (Foto: SAUL LOEB / AFP)

Trump na premiação do Mundial de Clubes

Uma cena repercutiu durante a entrega do troféu aos jogadores do Chelsea, após a conquista do Mundial de Clubes. Antes de erguer a taça, o lateral Reece James se mostrou surpreso com a presença de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. O meia Cole Palmer também não entendeu a situação.

O capitão, Reece James hesita ao levantar o troféu, olha para o presidente dos Estados Unidos e fala algo. Atrás do lateral, Palmer também faz cara de surpresa em direção a Trump e questiona algo antes da taça ser erguida. A reação dos atletas do Chelsea teve grande repercussão nas redes sociais.

