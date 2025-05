Real Betis e Chelsea se enfrentam em duelo válido pela grande final da Conference League. A partida acontece nesta quarta-feira (28), no Tarczynski Arena Wroclaw, em Breslávia (POL), às 16h (de Brasília), com transmissão ao vivo e exclusiva da CazéTV (YouTube e Prime Video). ➡️ 30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Real Betis, com grande atuação de Antony, garantiu a vaga após empatar com a Fiorentina na prorrogação e enfrentará o Chelsea, que venceu o Djurgården com tranquilidade. O Lance! preparou um guia para você ficar por dentro de tudo da final da Conference League.

Os espanhóis avançaram com um agregado de 4 a 3, após verem a Viola virar o jogo e levarem o duelo ao tempo extra, onde Antony brilhou. Já os Blues, com um time alternativo, administraram a vantagem construída no jogo de ida e venceram por 1 a 0 em Stamford Bridge.

Tudo sobre o jogo entre Real Betis e Chelsea pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Betis x Chelsea

Final — Conference League

📆 Data e horário: quarta-feira, dia 28 de maio, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Tarczynski Arena Wroclaw, em Breslávia (POL)

👁️ Onde assistir: CazéTV (YouTube e Prime Video)

🟨 Arbitragem: Irfan Peljto-Bósnia & Herzegovina (árbitro); Senad Ibrišimbegović-Bósnia & Herzegovina e Davor Beljo-Bósnia & Herzegovina (auxiliares); Halil Umut Meler-Turquia (quarto árbitro)

📺 VAR: Jérôme Brisard-França (VAR1) e Willy Delajod-França (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟢⚪ Real Betis (Técnico: Manuel Pellegrini)

Adrian; Sabaly, Marc Batra, Natan e Ricardo Rodríguez; Johnny, Pablo Fornals e Isco; Antony, Jesús Rodriguez e Cédric Bakambu.

❌ Desfalques: Diego Llorente, Sabaly, Ezequiel Ávila, Marc Roca e Hector Bellerin.

❓ Dúvidas: Lo Celso.

🔵🔵 Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)

Filip Jorgensen; Recce James (Acheampong), Adarabioyo, Levi Colwill e Cucurella; Moisés Caicedo e Enzo Fernández; Pedro Neto, Cole Palmer e Noni Madueke; Nicolas Jackson.

❌ Desfalques: Mudryk, Roméo Lavia, Wesley Fofana, Aaron Anselmino e Kellyman.

❓ Dúvidas: Nkunku.

