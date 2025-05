Rivais na Conference League, Pellegrini e Maresca já trabalharam juntos

Nesta quarta-feira (28), ocorre a grande final da Conference League, entre Chelsea e Real Betis. Os dois times chegam embalados para a disputa e prometem um grande jogo. Entretanto, uma curiosidade sobre o confronto vem à tona: Manuel Pellegrini, técnico do Real Betis, e Enzo Maresca, técnico do Chelsea, trabalharam juntos como técnico e auxiliar, respectivamente.

Manuel Pellegrini, treinador da Real Betis, assistiu ao sorteio das oitavas de final e viu a formação da chave da Conference League. Ao ver o Chelsea do outro lado, o técnico chileno fez uma promessa à Maresca: "Nos encontraremos na final".

Dito e feito, Pellegrini de um lado, Enzo Maresca de outro. Real Betis, do chileno, Chelsea do italiano. Agora rivais, lutando por um objetivo em comum, os dois treinadores já foram companheiros e trabalharam por um objetivo em comum. Na época, apenas Pellegrini era treinador, e eram mestre e discípulo, respectivamente, e aturam juntos no Málaga, de 2010 a 2012, quando Maresca ainda era um meio-campista.

- Você percebe quais jogadores têm perfil para serem treinadores. Com Enzo, eu não tinha dúvidas - afirmou o técnico chileno, em entrevistas recentes.

Enzo Maresca e Pellegrini nos tempos de West Ham (Foto: Reprodução/X)

A relação dos dois, que eram de treinador e jogador, evoluiu. Anos depois da parceria em Málaga, Enzo Maresca foi convidado para ser auxiliar técnico de Pellegrini pelo West Ham. Agora como adversário, o técnico italiano afirmou que o chileno é como um pai para ele.

- Ele é como um pai profissional. Quando preciso tomar decisões importantes, conversamos - afirmou Maresca, onde confirmou ter trocado mensagens com o ex-mentor.

Além de Pellegrini, Maresca foi companheiro de Isco, um dos líderes do atual time do Betis, quando o espanhol ainda era uma promessa no Málaga. Foram 16 jogos juntos, com aproveitamento de 73%.

Final da Conference League entre Chelsea e Real Betis

Chelsea e Real Bétis se enfrentam na próxima quarta-feira (28) para decidir o campeão da Conference League, terceira competição de clubes mais importante da Europa. A final será disputada no Estádio Municipal de Breslávia, na Polônia. O estádio é a casa do time Śląsk Wrocław, e foi inaugurado em 2011, tendo capacidade para 45 mil espectadores.

