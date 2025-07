Ex-companheiro de time sobre Cristiano Ronaldo: ‘Pensei que ele era maluco’

Aos 40 anos, Cristiano Ronaldo segue impressionando por sua dedicação física e longevidade. Em entrevista ao Tuttosport, Blaise Matuidi, ex-companheiro do português na Juventus, compartilhou uma história inusitada com Cristiano Ronaldo dos tempos de Velha Senhora: "Ele é maluco".

— Cristiano era um profissional impressionante. Obcecado pelo trabalho. Uma vez, voltamos de um jogo da Serie A às duas da manhã e fomos pegar nossos carros. Estávamos exaustos. Mas ele foi até Benatia e o convenceu a fazer um treino regenerativo na academia. Eu pensei: ele é maluco — afirmou Matuidi sobre o ex-companheiro.

Matuidi e Cristiano Ronaldo jogaram juntos na Juventus entre 2018 e 2020, período no qual conquistaram dois títulos do Campeonato Italiano, além de copas nacionais. O francês ainda concluiu o assunto elogiando o português.

— Esse era o Ronaldo: ele nunca parava. Esse é o segredo de seu sucesso e o motivo pelo qual ele ainda consegue fazer a diferença hoje.

Esta é a diferença entre Matuidi e Cristiano. Aos 38 anos, o francês campeão da Copa do Mundo pela França está aposentado desde 2022, enquanto Ronaldo segue firme em busca do gol mil aos 40 anos de idade sem demonstrar que está perto do fim.

Cristiano Ronaldo venceu a Nations League com gol na final

Elogiado por Matuidi, Cristiano Ronaldo levanta a taça após vitória de Portugal contra a Espanha (Foto: Alexandra BEIER / AFP)

Aos 40 anos, Cristiano Ronaldo marcou e levou Portugal ao título da Nations League mais uma vez. No dia 8 de junho, antes da disputa do Mundial, a seleção de Portugal venceu a Espanha nos pênaltis após empate no tempo regulamentar e foi campeã da competição pela segunda vez na história. O jogo foi realizado na Allianz Arena, em Munique (Alemanha).

Após 2 a 2 no tempo de jogo, a partida foi para a prorrogação e, posteriormente, para os pênaltis. Rúben Neves fez o pênalti decisivo que deu o título para Portugal. Os gols da partida foram marcados por Zubimendi, Nuno Mendes, Oyarzabal e Cristiano Ronaldo.

