Juninho Vieira vive nova fase na carreira no Pumas, do México, e marcou seu primeiro gol pelo clube, tento que evitou a derrota de sua equipe no último domingo (18), na partida que terminou em 1 a 1 contra o León, válida pela terceira rodada da liga nacional. Em alta na voz da torcida após o mágico ano de 2025 pelo Flamengo, o atacante analisou sua meteórica trajetória vestindo o Manto Sagrado na temporada passada, em entrevista ao "Ge".

Juninho, única aposta do primeiro ano de José Boto à frente do futebol do clube, desembarcou sob intensa desconfiança, motivada tanto pelo país de origem — o Azerbaijão — quanto pela posição anteriormente dominada por Gabriel Barbosa entre 2019 e 2021. A pressão sobre o reforço aumentou ainda mais devido à indisponibilidade de Pedro, principal referência ofensiva da equipe, por conta de lesões.

Um ano depois, Juninho transferiu-se para o Pumas. Apesar de ter atuado em apenas 32 partidas pelo Flamengo, três dos quatro gols que marcou tiveram papel decisivo na vitoriosa campanha do ano passado, conferindo-lhe a sensação de dever cumprido.

Após abrir a porteira na goleada por 5 a 0 sobre o Portuguesa pelo Campeonato Carioca, o jogador marcou novamente contra o Fluminense na vitória por 2 a 1, no primeiro jogo da final da mesma competição. Posteriormente, balançou as redes contra o Deportivo Táchira na Libertadores, gol decisivo que garantiu a classificação do clube às fases seguintes e contribuiu para a conquista da Glória Eterna. Ainda na reta final do Brasileirão, anotou o gol da virada sobre o Sport em novembro, torneio em que o Rubro-Negro também saiu com as mãos na taça.

Assim, com a chegada ao Rio de Janeiro marcada por descrença e sua atuação esporádica ao longo da temporada, o jogador considera sua passagem pelo Flamengo de forma positiva, destacando-se principalmente nos momentos decisivos, quando seus gols tiveram impacto direto nos resultados da equipe.

— No meu coração é o seguinte: quando precisou de mim, eu estava lá. É o que eu posso levar. E, querendo ou não, fui um cara que não joguei tanto. Óbvio, entendo também que é um clube repleto de craques, de grandes jogadores que eu sou fã. E fui muito (para o Flamengo) também por eles, para conhecê-los e também por vê-los somente pela TV. Mas sei que os poucos jogos que eu joguei e os poucos gols que eu fiz foram muito importantes para a caminhada de todo o nosso sucesso — disse Juninho.

No período em que esteve no clube, dentro ou fora de campo, foi recebido com carinho pela Nação de forma curiosa, a partir de um apelido bem-humorado criado em alusão à comemoração característica dele com as mãos.

— Posso ter na minha cabeça que eu cheguei um pouco odiado e saí um pouco amado, entende? É melhor você conquistar o amor já sabendo que você já está sendo odiado do que chegar com amor e sair com ódio, entende? Então eu creio que eu saí com respeito de todos — finalizou o atacante.

Novo desafio ⚽

Juninho chegou ao Pumas com grande expectativa após transferência concluída por 5 milhões de euros (R$ 32,3 milhões), valor idêntico ao pago pela diretoria rubro-negra ao Qarabağ para contratá-lo no início de 2025. Formado no Athletico-PR, o atacante passou por diferentes clubes, com empréstimos sucessivos pelo Furacão até conquistar maior espaço no futebol europeu, primeiro pelo Chaves, da primeira divisão portuguesa, e posteriormente no Azerbaijão. Aos 29 anos, o mineiro vive o novo desafio no México e já soma um gol de cabeça em três partidas disputadas.

— Foi um gol importante pra mim, ainda mais no início. Estou fazendo agora a minha mini pré-temporada, porque eu vim de um tempo de férias, acho que não tem nem 10 dias que eu estou aqui. Mas fiquei muito feliz pelo gol, e o pessoal daqui é muito apaixonado pelo futebol também. O Pumas é uma equipe muito grande aqui no país e, principalmente em casa, é um estádio que está sempre lotado — revelou o atleta.

