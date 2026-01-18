Web reage a gol de ex-Flamengo no México: 'Nunca será esquecido'

O ex-atacante do Flamengo, Juninho, foi negociado com o Pumas, do México, nessa janela de transferência. O atleta, que ficou por pouco tempo no Rubro-Negro, marcou seu primeiro gol com a camisa da equipe mexicana neste domingo (18).

O gol do atacante aconteceu aos 30 minutos do segundo tempo, empatando a partida para o Pumas, que perdia de 1 a 0 do León. O tento foi marcado de cabeça, após um cruzamento preciso de seu companheiro de equipe, Alan Medina.

Nas redes sociais, torcedores do Flamengo repercutiram o lance do jogador. Veja abaixo a reação dos internautas com o gol do atacante:

Juninho, ex-Flamengo, marcou seu primeiro gol pelo Pumas. (Foto: Reprodução/Liga Mex Brasil/X)

Juninho pelo Flamengo

O jogador chegou no Flamengo em 2025, vindo do Qarabag, do Azerbaijão. Pelo Rubro-Negro, Juninho disputou 34 partidas, marcando quatro gols e nenhuma assistência. Com a equipe carioca, foi campeão do Campeonato Carioca, da Super Copa do Brasil, do Brasileirão e da Libertadores.

Veja o que o atacante disse na época em que foi vendido pelo Flamengo.

"Ciclo encerrado com a certeza de que vivi um sonho. Vestir o Manto Sagrado não é para qualquer um, e eu tive a honra de fazer parte dessa história vitoriosa de 2025.

Vim para o Flamengo para realizar um sonho de criança jogar no Maracanã e ganhar títulos, sonho que dinheiro nenhum compra.

Fui privilegiado por viver algo que jamais em minha vida pensei que viveria.

Conheci grandes jogadores, que até pouco tempo via pela TV, vi histórias de lendas do clube e pude dividir vestiário com muitos jogadores dos quais sou fã. E, sim, eu vivi tudo isso e agradeço a todos.

Agora, sobre a torcida, aquele mar vermelho e preto… 'pqp'! Foi a coisa mais incrível que já vi na vida e pude ver cantando meu nome, 'Juninho X...', sem contar os malucos que invadiram o nosso 'buzão' e as outras coisas que só a nação flamenguista é capaz de fazer. Não consigo explicar. Só quem vive isso vai entender!

E eu vivi, fiz história e posso contar!

Obrigado, Nação!"