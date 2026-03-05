Ex-Tombense lidera equipe italiana em sequência invicta na liga

O momento é especial para Paulo Azzi e para o Monza. A equipe atravessa uma sequência de nove jogos de invencibilidade, com quatro vitórias consecutivas, consolidando-se na briga pelo acesso. Vice-líder da segunda divisão italiana, o Monza soma 60 pontos, empatado com o Venezia, em uma disputa ponto a ponto pelas primeiras posições da tabela.

Um dos principais nomes desta arrancada é Paulo Azzi. O brasileiro é o artilheiro da equipe na competição, com cinco gols marcados, sendo dois deles anotados nos últimos três jogos, um desempenho que reforça sua importância no momento decisivo da temporada. Além da eficiência ofensiva, Azzi também se destaca pela capacidade de criação, sendo o líder de assistências do elenco, com quatro passes para gol.

Paulo Azzi em ação pelo Monza (Foto: Reprodução/Monza)

Ao todo, o camisa 7 soma nove participações diretas em gols em 28 partidas disputadas, números que evidenciam sua regularidade e influência no sistema ofensivo do Monza. Seja balançando as redes ou servindo os companheiros, Azzi tem sido peça-chave na campanha consistente da equipe.

Embalado pela boa fase coletiva e individual, o Monza volta a campo no próximo dia 7 de março, às 11h (horário de Brasília), quando enfrenta o Spezia, fora de casa, em confronto válido pela 29ª rodada da Serie BKT.

